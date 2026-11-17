Το αεροσκάφος An-12, που εκτελούσε πτήση από το Νοβοσιμπίρσκ προς το Κανσκ, πόλεις της Σιβηρίας, φέρεται να συνετρίβη κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο, στην περιφέρεια Κεμέροβο.

Σύμφωνα με το ρωσικό κανάλι SHOT στο Telegram, όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ενώ τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε ακτίνα 500 μέτρων.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κεμέροβο, Ιλιά Σερεντιούκ, δήλωσε ότι σημειώθηκε «αεροπορικό συμβάν» κοντά στο Γιαγκούνοβο και πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο.

«Βρίσκομαι στον τόπο της συντριβής, όπου ένα αεροπλάνο, ένα αεροπλάνο διέλευσης που πετούσε μέσα από την περιοχή μας, πιθανώς συνετρίβη», δήλωσε ο κυβερνήτης σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει συσταθεί επιχειρησιακό αρχηγείο στον τόπο του συμβάντος και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται.

Όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα, το αεροπλάνο πετούσε από το Νοβοσιμπίρσκ προς το Κανσκ και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση στο Κεμέροβο.

Το χωριό Γιαγκούνοβο, όπου σημειώθηκε η συντριβή, βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του Κεμέροβο.