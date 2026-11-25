Snapshot Snapshot powered by AI

Δώρα ζωής δέχτηκαν συνάνθρωποι μας, χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από τρεις δότριες που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από την Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, οι δωρεές ολοκληρώθηκαν κατόπιν ανιδιοτελούς και γενναίας απόφασης των οικογενειών και αφορούν:

Στις 17 Νοεμβρίου: 56χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στην Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με δωρεά κερατοειδών από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Β΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Καρδιολογικού τμήματος, του Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Στις 21 Νοεμβρίου: 73 ετών γυναίκα νοσηλευόμενη στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με δωρεά ήπατος, νεφρών, κερατοειδών από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” και της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού – Αιμοδοσίας, Παθολογοανατομικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ.

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Στις 24 Νοεμβρίου: Γυναίκα 30 ετών νοσηλευόμενη στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με δωρεά ήπατος, νεφρών και κερατοειδών από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και της Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Πνευμονολογικού Τμήματος ΕΣΥ, του Καρδιολογικού Τμήματος, του Αιματολογικού Τμήματος (εργαστήριο μοριακής Αιματολογίας), του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού – Αιμοδοσίας, Παθολογοανατομικού, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» και στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» εκφράζει, μέσω της ανακοίνωσης, τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τις οικογένειες των δοτριών για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης