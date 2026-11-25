Snapshot Snapshot powered by AI

Σχεδόν 60 ιερείς στην Ιταλία κρίθηκαν ένοχοι και φυλακίστηκαν για υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, κατά το διάστημα μεταξύ 2001 και 2021.

Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνονται σε έκθεση που εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης την Τετάρτη (25/11), στην οποία αναφέρεται, επίσης, πως κατά το ίδιο διάστημα καταγγέλθηκαν 880 περιστατικά κακοποίησης από ιερείς.

Η έκθεση καλύπτει 378 υποθέσεις που αναφέρθηκαν στις εκκλησιαστικές αρχές την περίοδο 2001-2021, ενώ περιλαμβάνονται 880 ξεχωριστά περιστατικά στα οποία εμπλέκονται 356 φερόμενοι θύτες και 385 θύματα.

Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι 123 από τους φερόμενους ως δράστες παραπέμφθηκαν στην ιταλική δικαιοσύνη. Από αυτούς τους δράστες, μόλις 57 καταδικάστηκαν σε φυλάκιση.

Αξιοσημείωτο είναι πως σε 218 ιερείς επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις από την Εκκλησία, με περίπου το 70% να κρίνονται ένοχοι.

Από τους 356 ιερείς που αναφέρονται ως θύτες, μόνο 87 καθαιρέθηκαν ή τέθηκαν σε προσωρινή αργία από τα ιερατικά τους καθήκοντα, ενώ 39 είχαν συνταξιοδοτηθεί και 67 είχαν αποβιώσει.

Αγόρια το 70% των θυμάτων

Περίπου το 70% των καταγγελλόμενων θυμάτων ήταν αγόρια, κυρίως 14-17 ετών.

Σε περίπου 80% των περιπτώσεων, οι δράστες ήταν κατά συρροή παραβάτες, περίπου το 30% των καταγγελλόμενων κακοποιήσεων αφορούσε σεξουαλικές πράξεις.

«Αυτά τα εγκλήματα αποκαλύπτουν ένα κακό που έχει διαπεράσει την Εκκλησία: πρέπει να το κατονομάσουμε και να αναγνωρίσουμε τη θηριωδία του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο καρδινάλιος Ματέο Μαρία Τζούπι, επικεφαλής της Ιταλικής Επισκοπικής Διάσκεψης.

Η έκθεση συντάχθηκε από το Ινστιτούτο των Αθώων της Φλωρεντίας (Istituto degli Innocenti di Firenze) - έναν φορέα προστασίας των παιδιών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια.

Η παγκόσμια Καθολική Εκκλησία βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο σκανδάλων που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ωστόσο οι ιερείς που τα διαπράττουν σπάνια τιμωρούνται.

Πέρυσι, η Rete l'Abuso, η μεγαλύτερη οργάνωση θυμάτων εκκλησιαστικής κακοποίησης στην Ιταλία, εκτίμησε ότι σχεδόν 4.400 άτομα είχαν κακοποιηθεί από καθολικούς ιερείς στην Ιταλία από το 2020, σύμφωνα με μαρτυρίες θυμάτων, δικαστικές πηγές και δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης