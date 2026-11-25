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Νομοσχέδιο που θα ερευνήσει την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 υιοθετήθηκε σήμερα σε πρώτη ανάγνωση από το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Πρόκειται για νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τον αντίπαλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, σύμφωνα με το οποίο θα ερευνηθούν τυχόν προειδοποιήσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και οι αντιδράσεις του Νετανιάχου και το ποσοστό της ευθύνης του.

Ο Άιζενκοτ κατηγορεί τακτικά τον απερχόμενο πρωθυπουργό ότι φέρει προσωπική ευθύνη στην επίθεση της Χαμάς, κυρίως καθώς αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Ο Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς και υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες του δεν τον ξύπνησαν την νύχτα της 6ης προς 7η Οκτωβρίου 2023, όταν οι μαχητές της Χαμάς ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν την επίθεσή τους.

Επιπλέον, παραμένει αντίθετος στη σύσταση μιας τέτοιας κρατικής επιτροπής έρευνας, ενός μηχανισμού με ευρείες εξουσίες για να ερευνήσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Πρέπει να ψηφιστεί τρεις φορές

Το νομοσχέδιο, συγκέντρωσε τη στήριξη 65 βουλευτών, έναντι 50 που ήταν αντίθετοι. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συζητηθεί και να τεθεί τρεις φορές σε ψηφοφορία στην Κνεσέτ για να συσταθεί η επιτροπή.

Σημειώνεται ότι ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης του Ισραήλ, για την οποία έχει λάβει εντολή ο Άιζενκοτ.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους συγγενείς των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου που βρίσκονταν στην Κνεσέτ, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας από το κανάλι της Βουλής.

Η σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής έρευνας «είναι εθνικό και ηθικό χρέος» και ένα βήμα «απαραίτητο για να έλθει στο φως η αλήθεια και να αντληθούν διδάγματα για να προστατευθεί η ασφάλεια του Ισραήλ», δήλωσε σε ανακοίνωση το Γιάσαρ, το κόμμα του Άιζενκοτ.

Τι θα εξετάσει η ανεξάρτητη επιτροπή

Ειδικότερα, αυτή η επιτροπή έρευνας θα συσταθεί με στόχο «να ερευνηθούν οι συνθήκες και οι παράγοντες που οδήγησαν στη σφαγή (της 7ης Οκτωβρίου) καθώς και στον πόλεμο που την ακολούθησε» στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπρόσωπου της Κνεσέτ.

Θα αποτελείται από πέντε μέλη και θα δημοσιοποιήσει μια πρώτη έκθεση το αργότερο ένα χρόνο μετά τη σύστασή της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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