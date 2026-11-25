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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας U17 τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 4-1 της οικοδέσποινας χώρας, έκανε το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον όμιλό του. Στη φάση των «32» θα βρεθεί αντιμέτωπο με μία από τις οκτώ καλύτερες ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση των ομίλων.

Παρότι οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 5ο λεπτό με τον Άιμαν, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη αντέδρασε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα. Μέσα σε ένα εικοσάλεπτο ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση, με τον Σούβλατζη να βρίσκει δύο φορές δίχτυα (48΄, 87΄) και τους Αργυρίου (67΄) και Καραγγέλη (69΄) να προσθέτουν από ένα γκολ.

Το Κατάρ αιφνιδίασε την ελληνική ομάδα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όταν ο Άιμαν εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή στο 5ο λεπτό, αιφνιδιάζοντας τον Γείτονα για το 1-0. Η εξέλιξη αυτή επηρέασε αρχικά τους διεθνείς, οι οποίοι χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν τον ρυθμό τους. Μάλιστα, στο 22΄ ο Γείτονας απέτρεψε το δεύτερο γκολ, αποκρούοντας την προσπάθεια του Μπενιατλά.

Από εκείνο το σημείο, ωστόσο, η Ελλάδα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Με ποιοτική υπεροχή και συνεχή πίεση, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, με τον Σούβλατζη να σημαδεύει το δοκάρι στο 24΄ και τον Αργυρίου να βλέπει τον Μπάκρι να αποκρούει την προσπάθειά του στο 36΄.

Η ισοφάριση ήρθε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 48΄, ο Σούβλατζης αξιοποίησε την πάσα του αρχηγού Χαλδέζου, απέφυγε με εξαιρετική προσποίηση τον αντίπαλό του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Η ελληνική πίεση συνεχίστηκε, με τον τερματοφύλακα του Κατάρ, Μπάκρι, να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις στις προσπάθειες των Μπινιάρη (58΄) και Μπαϊραμίδη (62΄). Η υπεροχή της Εθνικής καρποφόρησε στο 67΄, όταν ο Καραγγέλης, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Αργύρης Αργυρίου με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή, γράφοντας το 2-1.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 69΄, ο Καραγγέλης ανέλαβε αυτή τη φορά τον ρόλο του εκτελεστή, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1 και ουσιαστικά εξασφαλίζοντας τη νίκη για την Ελλάδα. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε στο 87΄ ο Σούβλατζης, με όμορφο τελείωμα έπειτα από νέα ασίστ του Καραγγέλη.

Ο τελευταίος πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά, καθώς είχε πετύχει γκολ και είχε μοιράσει ασίστ στην πρεμιέρα απέναντι στην Αίγυπτο, ενώ είχε δημιουργήσει και το νικητήριο γκολ του Παπασαραφιανού στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τον Παναμά.

Η ευρεία νίκη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Βασίλης Παπαδάκης είχε τη δυνατότητα να ξεκουράσει βασικούς ποδοσφαιριστές, όπως οι Λάβδας, Νεμπής, Νέτο, Σιώζιος και Κώστογλου, ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης. Η Εθνική θα διεκδικήσει την πρόκριση στη φάση των «16» απέναντι στον αντίπαλο που θα προκύψει από την κατάταξη των καλύτερων τρίτων, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

ΕΛΛΑΣ (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ψυρούκης, Πουλόπουλος, Τσίγκας (76΄ Βασιλειάδης), Χαλδέζος (76΄ Κώστογλου), Παπασαραφιανός (65΄ Καραγγέλης), Κ. Παπαδάκης (82΄ Νεμπής), Μπινιάρης, Μπαϊράμίδης (65΄ Νέτο), Σούβλατζης, Αργυρίου

ΚΑΤΑΡ (Αλβάρο Μεχία): Μπάκρι, Εσπαρσαρίσα, Αντνάν (84΄ Γκασάν), Νταράνι, Νασίρ, Άιμαν (71΄ Ρουστόμ), Καλίλ Χάντι (54΄ Αλί), Μπενιατλά, Αλχάζρι (46΄ Σοριακαμπρέρα), Αμπουελκομσάν, Έζατ (71΄ Εντιαγέ)

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