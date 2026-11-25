Πατέρας σκοτώθηκε πέφτοντας σε χαράδρα 150 μέτρων προσπαθώντας να βοηθήσει τον γιο του
Ο Γκιγιέρμο Αλεχάντρο Μπάτρες είχε καταγράψει σε βίντεο την ανάβασή του στο όρος Μπάντεν Πάουελ, λίγα λεπτά πριν από το μοιραίο δυστύχημα
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Μια εξόρμηση στη φύση μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν ένας πατέρας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον γιο του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.
Ο Γκιγιέρμο Αλεχάντρο Μπάτρες επιχειρούσε μαζί με τον γιο του να φτάσει στην κορυφή του όρους Μπάντεν Πάουελ, όταν η ανάβαση πήρε τραγική τροπή.
Λίγα μόλις λεπτά πριν από το δυστύχημα, ο άνδρας είχε καταγράψει σε βίντεο στιγμές από την πεζοπορία του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο γιος του γλίστρησε και έπεσε, με τον πατέρα του να σπεύδει να τον βοηθήσει. Στην προσπάθειά του, όμως, έχασε και ο ίδιος την ισορροπία του εξαιτίας του πάγου, με αποτέλεσμα να πέσει σε απόκρημνη χαράδρα.
«Ο Γκιγιέρμο έκανε πεζοπορία με τον γιο του, επιχειρώντας να φτάσουν στην κορυφή του όρους Μπάντεν Πάουελ, όταν ο γιος του γλίστρησε και έπεσε», ανέφερε η οικογένεια.
«Καθώς προσπάθησε να τον βοηθήσει να σηκωθεί, γλίστρησε στον πάγο και έπεσε περίπου 150 μέτρα σε μια απόκρημνη χαράδρα».
Ο Μπάτρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Κυριακή, φέρεται να ήταν προπονητής αγώνων δρόμου υπεραποστάσεων της United Endurance Sports Coaching Academy.