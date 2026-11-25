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Μια εξόρμηση στη φύση μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν ένας πατέρας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον γιο του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Ο Γκιγιέρμο Αλεχάντρο Μπάτρες επιχειρούσε μαζί με τον γιο του να φτάσει στην κορυφή του όρους Μπάντεν Πάουελ, όταν η ανάβαση πήρε τραγική τροπή.

Λίγα μόλις λεπτά πριν από το δυστύχημα, ο άνδρας είχε καταγράψει σε βίντεο στιγμές από την πεζοπορία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο γιος του γλίστρησε και έπεσε, με τον πατέρα του να σπεύδει να τον βοηθήσει. Στην προσπάθειά του, όμως, έχασε και ο ίδιος την ισορροπία του εξαιτίας του πάγου, με αποτέλεσμα να πέσει σε απόκρημνη χαράδρα.

Dad films himself hiking Mount Baden-Powell in California just minutes before he slipped and fell 500 feet after trying to help his son. Guillermo Alejandro Batres sadly died on Sunday while trying to help his son from slipping. "Guillermo was hiking with his son during an attempt to summit Mount Baden-Powell when his son slipped and fell," the family said. "As Guillermo tried to help him up, he slipped on ice and fell approximately 500 feet down a steep gulch." The dad was reportedly a United Endurance Sports Coaching Academy ultra running coach. Rest in peace. — Collin Rugg (@CollinRugg) November 24, 2026

«Ο Γκιγιέρμο έκανε πεζοπορία με τον γιο του, επιχειρώντας να φτάσουν στην κορυφή του όρους Μπάντεν Πάουελ, όταν ο γιος του γλίστρησε και έπεσε», ανέφερε η οικογένεια.

«Καθώς προσπάθησε να τον βοηθήσει να σηκωθεί, γλίστρησε στον πάγο και έπεσε περίπου 150 μέτρα σε μια απόκρημνη χαράδρα».

Ο Μπάτρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Κυριακή, φέρεται να ήταν προπονητής αγώνων δρόμου υπεραποστάσεων της United Endurance Sports Coaching Academy.

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