Snapshot Ο Τζος Φόστερ περιγράφει τη μοιραία πτώση του τρίχρονου γιου του από παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο, όπου το παιδί γλίστρησε από τα χέρια του λόγω δύσκολης ορατότητας του ανοιχτού παραθύρου.

Ο πατέρας έλαβε πρόστιμο 3.000 ευρώ μετά την παραδοχή της ενοχής του για πρόκληση θανάτου χωρίς πρόθεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά την κράτησή του, ο Τζος βρέθηκε σε δύσκολες συνθήκες χωρίς δικηγόρο ή συγγενείς και η σύζυγός του ενημερώθηκε αργά για την παρουσία του στο δικαστήριο.

Η οικογένεια ενημέρωσε την πεντάχρονη κόρη για τον θάνατο του αδελφού της μέσω βιντεοκλήσης, καθώς οι αρχές απέρριψαν το αίτημα συνάντησης.

Ο Τζος ζητά την τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης στο σημείο της πτώσης για να αποτραπούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Ένα βάρος που θα τον συνοδεύει για όλη την υπόλοιπη ζωή του θα είναι ο τραγικός θάνατος του τρίχρονου γιου του, από το παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο.

Για πρώτη φορά μετά τη καταδίκη του και την επιστροφή του στη Βρετανίας, ο 37χρονος Τζος Φόστερ περιγράφει στην Daily Mail τις συνθήκες της μοιραίας πτώσης, αλλά και τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν.

Ο 37χρονος πατέρας, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ μετά την παραδοχή της ενοχής του, μιλά για το δυστύχημα, την κράτησή του τις ημέρες που ακολούθησαν και ζητά να τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση στο σημείο.

«Θα κουβαλώ αυτό το βάρος σε όλη μου τη ζωή. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί», λέει ο Τζος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 12 Ιουλίου, λίγες ώρες μετά την άφιξη της οικογένειας στο ξενοδοχείο. Ο Τζος βρισκόταν στον τέταρτο όροφο μαζί με τον γιο του και τον πεθερό του. Περίμεναν τον ανελκυστήρα για να κατέβουν για φαγητό, όταν το παιδί ζήτησε να δει την πισίνα όπου είχε παίξει νωρίτερα.

Ο πατέρας σήκωσε τον γιο του στο περβάζι, πιστεύοντας ότι το συρόμενο παράθυρο ήταν κλειστό. Το παιδί γλιστράει από τα χέρια του και πέφτει από ύψος περίπου δέκα μέτρων.

«Τα τζάμια επικαλύπτονται όταν το παράθυρο ανοίγει, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς με την πρώτη ματιά αν είναι ανοιχτό», σημειώνει το ρεπορτάζ.

Ο Τζος τρέχει αμέσως στο σημείο της πτώσης. «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φτάσω κοντά του», λέει με τρεμάμενη φωνή. «Τον σήκωσα. Τον κράτησα στην αγκαλιά μου και ούρλιαξα», τονίζει στην συνέντευξη του.

Τις φωνές του άκουσε η σύζυγός του, η οποία και έτρεξε να δει τι συμβαίνει. Αντικρίζοντας τον γιο τους, τον παίρνει στην αγκαλιά της και του τραγουδά ένα νανούρισμα. Το παιδί σε λίγο άφησε την τελευταία του πνοή.

Κατά την κράτησή του, όπως λέει διαφώνησε με τη διατύπωση που έδινε την εντύπωση ότι κουνούσε το παιδί πέρα δώθε. «Στις τρεις τα ξημερώματα, ο Τζος μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Πάφου. Τον έβαλαν σε κελί με άλλον κρατούμενο. Είχε χάσει τα σανδάλια του, ήταν ξυπόλυτος και κοιμήθηκε στο πάτωμα. Στις εννέα το επόμενο πρωί οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, φορώντας πουκάμισο, παντελόνι και παπούτσια που του είχε δανείσει ο συγκρατούμενός του. Δεν είχε δικηγόρο ούτε κάποιον συγγενή δίπλα του», τονίζει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η σύζυγός του είχε κληθεί να μεταβεί στη Λευκωσία για να αναγνωρίσει τη σορό του γιου της, αγνοώντας ότι ο σύζυγός της είχε ήδη παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

Ο 37χρονος παρέμεινε υπό κράτηση για οκτώ ημέρες. Στο διάστημα αυτό, το ζευγάρι ενημέρωσε την πεντάχρονη κόρη του για τον θάνατο του αδελφού της μέσω βιντεοκλήσης.

Και αυτό γιατί οι κυπριακές αρχές είχαν απορρίψει αίτημα στον Τζος να συναντήσει την κόρη του, σημειώνει το ρεπορτάζ.

Στις 21 Ιουλίου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για πρόκληση θανάτου με απερίσκεπτη, αστόχαστη ή επικίνδυνη πράξη. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 30.000 ευρώ και με τον όρο να φύγει από την χώρα. Στις 5 Αυγούστου ο όρος ήρθη προσωρινά, για να μπορέσει ο Τζος να παραστεί στην κηδεία του γιου του στη Βρετανία.

Στις 14 Σεπτεμβρίου επέστρεψε στην Κύπρο. Δύο ημέρες αργότερα, από την ημέρα που το παιδί θα γινόταν τριών ετών. Ο Γενικός Εισαγγελέας απέρριψε αίτημα για τερματισμό της δίωξης. Στο κατηγορητήριο διευκρινιζόταν ότι η πράξη έγινε χωρίς πρόθεση και δεν συνιστούσε υπαίτια αμέλεια. Στις 16 Οκτωβρίου ενώπιον του δικαστηρίου ο Τζος παραδέχτηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος.

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