Κύπρος: Αίτημα αποφυλάκισης από τον πατέρα του παιδιού που έπεσε από το 4ο όροφο ξενοδοχείου

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η συνέχιση της κράτησης επιδεινώνει τη δραματική ψυχολογική κατάστασή του - Θέλει να μιλήσει στην πεντάχρονη κόρη του για την τραγωδία

Μίλτος Τσεκούρας

ΚΟΣΜΟΣ
4'

Την άμεση αποφυλάκισή του ζητά ο πατέρας του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από παράθυρο τέταρτου ορόφου σε ξενοδοχείο της Πάφου.

Μέσω επιστολής του νομικού του εκπροσώπου προς το Αρχηγείο και τον Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας, κατατέθηκε αίτημα για την υπό όρους αποδέσμευσή του. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η συνέχιση της κράτησης επιδεινώνει τη δραματική ψυχολογική κατάσταση του γονέα, ο οποίος εξηγεί πως η απόλυτη προτεραιότητά του είναι «να αποφυλακιστεί ούτως ώστε να μπορέσει να ενημερώσει μαζί με την σύζυγό του το γεγονός του θανάτου του τρίχρονου παιδιού τους στην 5χρονη κόρη τους, στην οποία το μόνο που έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής είναι ότι ο γιος τους είναι στο Νοσοκομείο».

Παράλληλα, ο δικηγόρος διευκρινίζει ότι ο πελάτης του παρουσιάστηκε στο δικαστήριο σε κατάσταση ακραίου σοκ και χωρίς νομική συμπαράσταση. Εξαιτίας αυτής της συναισθηματικής φόρτισης δεν έφερε καμία αντίρρηση στο αρχικό διάταγμα της οκταήμερης προσωποκράτησης. Καταλήγοντας, υπογραμμίζεται πως ο πατέρας έχει επιδείξει απόλυτη συνεργασία με τις ανακριτικές αρχές και η πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίζει ότι η περαιτέρω στέρηση της ελευθερίας του δεν εξυπηρετεί πλέον κάποιον ουσιαστικό σκοπό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, ο πατέρας κρατούσε το παιδί από τη μέση και το κουνούσε, ενώ περίμεναν έξω από το δωμάτιό τους στον τέταρτο όροφο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί γλίστρησε από την αγκαλιά του και έπεσε από ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν δίπλα τους.

Όπως αναφέρει η Daily mail, Tο παράθυρο, διαστάσεων περίπου 1,20 μέτρων στο πλάτος και 2,40 μέτρων στο ύψος, βρισκόταν δίπλα στο σημείο όπου στέκονταν οι δύο τους. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τμήμα του να είχε παραμείνει ανοιχτό χωρίς να το αντιληφθεί ο πατέρας.

Το παιδί έπεσε από το παράθυρο του διαδρόμου και κατέληξε στην κύρια βεράντα του ξενοδοχείου στον πρώτο όροφο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ξέσπασε σε λυγμούς

Κατά την εμφάνισή του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το πρωί της Δευτέρας, ο 37χρονος ξέσπασε σε λυγμούς και η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά, καθώς αδυνατούσε να συγκρατήσει τη συναισθηματική του φόρτιση.

Η Αστυνομία ζήτησε και έλαβε διάταγμα οκταήμερης κράτησης προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες. Ο πατέρας ερευνάται για αδικήματα που αφορούν πρόκληση θανάτου από αμέλεια και επικίνδυνες ή απερίσκεπτες ενέργειες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18:40, όταν το παιδί είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού είχαν βγει από τα δωμάτιά τους και περίμεναν τον ανελκυστήρα για να μεταβούν για δείπνο, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το τρίχρονο αγόρι υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα σε ζωτικά όργανα, σύμφωνα με τα ιατρικά ευρήματα.

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο πατέρας ήταν αρνητικές.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν λάβει πέντε καταθέσεις στο πλαίσιο της έρευνας. Σε περίπτωση άσκησης δίωξης και καταδίκης, ο 37χρονος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει έως και τα τέσσερα έτη.

Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε ότι ο πατέρας ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερος πριν από την ολοκλήρωση της οκταήμερης κράτησης, εφόσον οι ανακριτικές ενέργειες ολοκληρωθούν νωρίτερα.

Στο μικροσκόπιο και τα μέτρα ασφαλείας του ξενοδοχείου

Ο ποινικολόγος Ανδρέας Χρήστου επεσήμανε ότι η διερεύνηση δεν περιορίζεται μόνο στις ενέργειες του πατέρα, αλλά θα πρέπει να εξετάσει και τις συνθήκες ασφαλείας του ξενοδοχείου.

Όπως δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ερευνητές οφείλουν να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν επαρκή μέτρα που θα απέτρεπαν την πρόσβαση ενός μικρού παιδιού στο παράθυρο.

«Εάν όχι, τότε ευθύνη μπορεί να αναζητηθεί και από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου ή από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που τελικά άφησαν το παράθυρο ανοιχτό», ανέφερε.

Αντιδράσεις για τη σύλληψη

Η απόφαση για τη σύλληψη και την οκταήμερη κράτηση του πατέρα έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Κύπρο, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μέτρου.

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