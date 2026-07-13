Τραγικό παιχνίδι για τρίχρονο: Έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του 4ου ορόφου ξενοδοχείου στην Κύπρο

Snapshot Ένα τρίχρονο παιδί από τη Βρετανία έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του 4ου ορόφου ξενοδοχείου στην Πάφο και πέθανε κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Το παιδί έπαιζε με τον πατέρα του στον διάδρομο όταν ο πατέρας δεν αντιλήφθηκε ότι το παράθυρο ήταν ανοιχτό.

Η κυπριακή αστυνομία συνέλαβε τον 37χρονο πατέρα με την κατηγορία πρόκλησης θανάτου εξ αμελείας.

Ο πατέρας οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και του επιβλήθηκε οκταήμερη κράτηση.

Το ζευγάρι είχε μαζί και ένα πεντάχρονο κοριτσάκι κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Από τη μια στιγμή στην άλλη το παιχνίδι ενός πατέρα με τον τρίχρονο γιο του ενώ βρισκόταν διακοπές σε ξενοδοχείο στην Κύπρο, κατέληξε σε τραγωδία, όταν βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο.

Το παιδί από τη Βρετανία βρισκόταν σε διακοπές με τους γονείς του, και τους παππούδες του, τους γονείς της μητέρας του, στην Πάφο.

Ο τρίχρονος έπαιζε με τον πατέρα του στον διάδρομο του τέταρτου ορόφου του ξενοδοχείου το απόγευμα της Κυριακής, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε ότι το παράθυρο ήταν ανοιχτό και το παιδί βρέθηκε στο κενό. Κατέληξε στην κεντρική βεράντα του ξενοδοχείου, στον πρώτο όροφο. Πέθανε κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο.

Αφού η κυπριακή αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, συνέλαβε τον 37χρονο πατέρα με την κατηγορία της «πρόκλησης θανάτου εξ αμελείας, λόγω απερίσκεπτων και επικίνδυνων πράξεων».

Ο πατέρας οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου διατάχθηκε η οκταήμερη κράτηση του.

Ο 37χρονος ξέσπασε σε κλάματα στη δικαστική αίθουσα αναγκάζοντας σε ολιγόλεπτη διακοπή της διαδικασίας.

Το ζευγάρι έχει και ένα άλλο μικρό παιδί, ένα πεντάχρονο κοριτσάκι, το οποίο βρισκόταν μαζί τους κατά τη διάρκεια της τραγωδίας.