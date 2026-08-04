Αμερικανική εταιρεία λανσάρει μπλουζάκι που δεν χρειάζεται πλύσιμο για έως και ένα μήνα

Μια αμερικανική εταιρεία ρούχων, γίνεται viral με την κυκλοφορία της πέμπτης έκδοσης της HercShirt, μιας σειράς από μπλούζες, της οποίας η τελευταία έκδοση φαίνεται να παραμένει άοσμη ακόμα και μετά από ένα μήνα καθημερινής χρήσης, ακόμα κι αν δεν πλένεται.

Ακούγεται παράξενο, ειδικά τους θερινούς μήνες όταν ο κόσμος ιδρώνει περισσότερο κάτω από τον έντονο ήλιο, όμως η εταιρεία υποστηρίζει πως η μίξη των υλικών που έχει σκεφτεί είναι πέρα για πέρα αληθινή.

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