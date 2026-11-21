Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους ηγέτες ότι ξοδεύουν υπερβολικά χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν στις χώρες τους μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πείθεται για τις προθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν να καταλήξει σε συμβιβασμό και απορρίπτει την απαίτηση της Ρωσίας για παραχώρηση της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς.

Η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών περιλαμβάνει την Ευρώπη ως ισότιμο εταίρο, αλλά υπάρχουν διαφωνίες για την ατζέντα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συναντήσεων.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε την επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Άμυνας ως σημαντική ένδειξη αλληλεγγύης, παρά τις ρωσικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές και αμάχους.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε προκλητική τη ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και υποστήριξε την ανάγκη αυξημένης υποστήριξης προς την Ουκρανία από τους συμμάχους. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες αυτήν την εβδομάδα πως δαπανούν πολλά χρήματα στον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα στις χώρες τους στην περίπτωση που συναφθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στο Βερολίνο την Πέμπτη, μετά την τριμερή σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο μιας Συνόδου του APEC στη Σεντζέν.

«Εκείνος είπε ότι η Ευρώπη ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα και ότι θα μπορούσα να τα δαπανήσουν στις χώρες τους μετά το τέλος του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους πριν από τις συνομιλίες με τον υπουργό Άμυνας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ στο Κίεβο. «Δεν ακούστηκε σαν απειλή», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, αφού επέστρεψε στην Ουάσιγκτον, ότι ο Πούτιν εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με διπλωματικά μέσα, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους. Όμως, ο Ζελένσκι επισήμανε πως δεν έχει πειστεί για τις προθέσεις του Ρώσου προέδρου.

«Διατηρώ επιφυλάξεις περισσότερο σε σχέση με τους Αμερικανούς πως είναι έτοιμος για συμβιβασμούς. Παρεμπιπτόντως, αυτό είπα στην αμερικανική ομάδα», συμπλήρωσε.

Ο Πούτιν δεν έχει δείξει καμία ένδειξη ότι προτίθεται να εγκαταλείψει την απαίτησή του να παραχωρήσει η Ουκρανία ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς ως αντάλλαγμα για την επίτευξη ειρήνης. Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει αυτή την απαίτηση, επισημαίνοντας ότι πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τα εδάφη αυτά από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της το 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε τις πρόσφατες ανακοινώσεις από τους Αμερικανούς απεσταλμένους περί συμπερίληψης της Ευρώπης ως ισότιμου εταίρου στην ειρηνευτική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε εκ νέου αυτόν τον μήνα, έπειτα από διακοπή εννέα μηνών, με συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα πρέπει πλέον να συμφωνήσουν ως προς την ατζέντα και το χρονοδιάγραμμα του επόμενου γύρου συνομιλιών.

«Φυσικά, η Αμερική θα επιχειρήσει η συνάντηση να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Και είμαι βέβαιος ότι η Ρωσία θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να αναβάλει για λίγο μια τέτοια συνάντηση», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Πέμπτη το Κίεβο και την Ευρώπη ότι δεν μπορούν να κάνουν συμβιβασμούς για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Επίσκεψη Στρίτινγκ

Ο Ζελένσκι επανέλαβε σήμερα πως είναι έτοιμος να παραστεί σε μια συνάντηση της Ομάδας των 20 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (G20), που αναμένεται να φιλοξενήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μαϊάμι τον επόμενο μήνα και ότι θα χαιρόταν να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν εκεί. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προσκληθεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως η επίσκεψη του Βρετανού υπουργού , στον απόηχο ρωσικών σφοδρών βομβαρδισμών εναντίον του Κιέβου αυτήν την εβδομάδα, αποτελεί μια σημαντική επίδειξη αλληλεγγύης.

Ο Πούτιν είχε υποσχεθεί αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε μια μεγάλη γέφυρα, η οποία συνδέει την Κριμαία, που η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014, με την περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη Ρωσία, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι απέρριψε τον ισχυρισμό του Πούτιν ότι η γέφυρα χρησιμοποιούταν αποκλειστικά για τη μεταφορά πολιτών, επισημαίνοντας ότι μια αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτει εκατοντάδες φωτογραφίες στρατιωτικών οχημάτων που διέρχονταν από τη γέφυρα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε εκ νέου επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων κατά τη διάρκεια της νύχτας στη βιομηχανική πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρά του, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα επτάχρονο αγόρι. Και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν ότι στοχοποιούν σκόπιμα πολιτικές υποδομές.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε από την πλευρά του ότι δεν έχει κανένα νόημα ο Ρώσος πρόεδρος να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της ειρήνης σε διεθνείς συνόδους κορυφής, όταν στη συνέχεια οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πολιτικές υποδομές.

Ο Στρίτινγκ χαρακτήρισε «εξωφρενική πρόκληση» την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία, η οποία, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, πιθανότατα πραγματοποιήθηκε με δύο πυραύλους και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πριν από τις στρατιωτικές ασκήσεις χθες στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων.

«Η καλύτερη απάντηση, την οποία θα καλούσα όλους τους συμμάχους μας να υιοθετήσουν, είναι να κάνουμε περισσότερα για να στηρίξουμε την Ουκρανία», δήλωσε.