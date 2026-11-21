Snapshot Η Χριστίνα Γκέντζου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρα-ταεκβοντό στην κατηγορία των -65 κιλών στη Μούτζου της Νότιας Κορέας.

Στον τελικό νίκησε τη Ρωσίδα Ντιάνα Αμπουζιαρόβα και έγινε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Η Γκέντζου ήταν η πρώτη που ανέβηκε σε βάθρο παρα-Ολυμπιακών Αγώνων στο ταεκβοντό, κερδίζοντας χάλκινο μετάλλιο το 2004.

Έχει επίσης κατακτήσει χρυσά μετάλλια στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του Βελιγραδίου 2024 και του Μονάχου 2024.

Η αθλήτρια ανέφερε πως μέσα σε μια εβδομάδα πέρασε από νοσοκομειακή νοσηλεία στην κορυφή του κόσμου. Snapshot powered by AI

Η Χριστίνα Γκέντζου αναδείχτηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην κατηγορία των -65 κιλών, του παρα-ταεκβοντό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μούτζου της Νότιας Κορέας, η 21χρονη Θεσσαλονικιά αθλήτρια πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρωσίδα Ντιάνα Αμπουζιαρόβα στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Η Γκέντζου τον Αύγουστο του 2004 έγραψε ιστορία, όταν κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο έγινε η πρώτη που ανέβηκε σε βάθρο παρα-Ολυμπιακών Αγώνων στο ταεκβοντό.

Η Χριστίνα Γκέντζου έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου τον περασμένο Μάιο.

«Το περασμένο Σάββατο ήμουν σε κρεβάτι νοσοκομείου, αυτό το Σάββατο είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει στη ζωή μου,» ανέφερε σε ανάρτησή της μετά την κατάκτηση της κορυφής η Χριστίνα Γκέντζου

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