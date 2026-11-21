Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχίντι επισκέφθηκε την υπόγεια «πόλη των πυραύλων» του Ιράν. 21 Νοεμβρίου 2026

Snapshot Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης Αχμάντ Βαχίντι επιθεώρησε την υπόγεια «πόλη των πυραύλων» του Ιράν, όπου βρίσκεται το πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης.

Στο βίντεο εμφανίζονται εκτεταμένα υπόγεια τούνελ με πυραύλους και εκτοξευτές, καθώς και ένας νέος διπλός εκτοξευτής πυραύλων.

Ο Βαχμίντι απείλησε τους εχθρούς του Ιράν με «καταστροφή», δηλώνοντας ότι αυτό είναι μόνο η αρχή.

Ο Ματζίντ Μουσάβι ανακοίνωσε αύξηση των δυνατοτήτων της Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας των Φρουρών της Επανάστασης και ετοιμότητα για εκτέλεση διαταγών σε όλους τους τομείς.

Τα ιρανικά μέσα είχαν δημοσιεύσει παρόμοιο βίντεο για την υπόγεια «πόλη πυραύλων» την προηγούμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Νέο βίντεο από την υπόγεια «πόλη των πυραύλων», την εγκατάσταση όπου βρίσκεται το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν, έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιρανικά ΜΜΕ.

Αφορμή για τα νέα πλάνα ήταν η επίσκεψη στην υπόγεια εγκατάσταση του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης, Αχμάντ Βαχίντι.Στο βίντεο φαίνονται χιλιόμετρα υπόγειων τούνελ στα οποία έχουν τοποθετηθεί πύραυλοι αλλά και εκτοξευτές πυραύλων.

Ο Βαχίντι και ο αρχηγός της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσάβι, περιηγήθηκαν στην εγκατάσταση, όπου παρουσιάστηκε ένας νέος διπλός εκτοξευτής πυραύλων.

Ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, απείλησε με δηλώσεις του, τους εχθρούς του Ιράν με «καταστροφή». «Αυτό που συμβαίνει στους εχθρούς μας είναι μόνο η αρχή», είπε ο Βαχίντι.

Από την πλευρά του ο Ματζίντ Μουσαβί δήλωσε ότι οι δυνατότητες της Αεροδιαστημικής Υπηρεσίας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχουν αυξηθεί και ότι η υπηρεσία αυτή είναι έτοιμη να εκτελέσει διαταγές «σε όλους τους τομείς». Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα ένα παρόμοιο βίντεο με μια υπόγεια «πόλη πυραύλων».