Snapshot Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε 10 οίκους ανοχής στην Αθήνα που λειτουργούσαν παρά τις αποφάσεις σφράγισής τους.

Συνελήφθησαν 23 άτομα, εκ των οποίων 22 γυναίκες και ένας άνδρας, για παραβίαση σφραγίδων και τρεις γυναίκες χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Κατασχέθηκε το ποσό των 895 ευρώ κατά τις έρευνες στους οίκους ανοχής.

Η επιχείρηση στόχευε στον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, χωρίς όμως να αναφερθεί αν βρέθηκαν τέτοια θύματα ή απαγγέλθηκαν σχετικές κατηγορίες.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επανασφράγισης των οίκων ανοχής. Snapshot powered by AI

Έφοδος της αστυνομίας σε οίκους ανοχής της Αθήνας πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το μεσημέρι της Πέμπτης 19/11.

Ο έλεγχος των αστυνομικών περιλάμβανε 10 οίκους ανοχής, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι συγκεκριμένοι χώροι λειτουργούσαν παρά τις αποφάσεις σφράγισής τους από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 23 άτομα, 22 γυναίκες και ένας άνδρας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έχουν τεθεί από δημόσια αρχή. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τρεις από τις συλληφθείσες δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Κατά τις έρευνες στους χώρους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 895 ευρώ.

Έλεγχοι για πιθανή εμπορία ανθρώπων

Βασικός στόχος της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός ενδεχόμενων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Για τον σκοπό αυτό, στις έρευνες συμμετείχε και η ΜΚΟ «Our Rescue», η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή βοήθειας και προστασίας σε θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας δεν αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν θύματα εμπορίας ανθρώπων, ούτε ότι απαγγέλθηκαν σχετικές κατηγορίες στους συλληφθέντες.

Οι 23 συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ έχει κινηθεί η διαδικασία για την επανασφράγιση των 10 οίκων ανοχής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, καθώς οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους παρά τις επανειλημμένες διοικητικές αποφάσεις διακοπής της λειτουργίας τους.

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