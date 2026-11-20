Snapshot Συνελήφθη 25χρονος Παλαιστίνιος στην Κω με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές.

Ο συλληφθείς καταζητούνταν για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν από κοινού με άλλα άτομα.

Ο 25χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 25χρονου υπηκόου Παλαιστίνης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν χθες το πρωί (19 Νοεμβρίου) στην Κω αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 25χρονος καταζητούνταν από τις γερμανικές αρχές για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, πράξεις που φέρεται να διαπράχθηκαν από κοινού με άλλα άτομα.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.

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