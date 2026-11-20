Snapshot Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Δημήτρης Παπανώτας αναφέρθηκαν στον πρόσφατο καβγά τους στον αέρα του «Happy Day».

Η Τσιμτσιλή τόνισε ότι η σχέση τους είναι σαν οικογένεια και οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές.

Υπογράμμισε ότι οι φανατικοί τηλεθεατές γνωρίζουν την αληθινή αγάπη και τον σεβασμό μεταξύ τους.

Μετά τις δηλώσεις, η Τσιμτσιλή είπε «Σ’ αγαπώ» στον Παπανώτα και τον φίλησε μπροστά στις κάμερες.

Το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν ήταν να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Snapshot powered by AI

Ο χθεσινός καβγάς στο «Happy Day» μπορεί να συζητήθηκε ιδιαίτερα, ωστόσο το πρωί της Παρασκευής Σταματίνα Τσιμτσιλή και Δημήτρης Παπανώτας θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα.

Στην έναρξη του «Happy Day», η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους συνεργάτες της λέγοντας: «Αυτό απευθύνεται στους μη φανατικούς τηλεθεατές μας, γιατί οι φανατικοί τηλεθεατές μας γνωρίζετε τι είμαστε και τι νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Εμείς είμαστε όντως σαν οικογένεια. Όταν θα δείτε το μάτι έντονο, τη φωνή να ανεβαίνει, είναι αληθινό. Κι αληθινό είναι ότι αγαπιόμαστε. Όπως στις οικογένειες μπορεί να υπάρξει μια παρεξήγηση και την άλλη μέρα στο τραπέζι είναι όλοι αγαπημένοι, αυτό συμβαίνει κι εδώ. Μην ψάχνεται δράκους εκεί που δεν υπάρχουν».

Η παρουσιάστρια δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στα λόγια. Αμέσως μετά, γύρισε προς τον Δημήτρη Παπανώτα, του είπε «Σ’ αγαπώ» και τον αγκάλιασε θερμά, δίνοντάς του ένα φιλί μπροστά στις κάμερες.

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