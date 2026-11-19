Snapshot Ο Δημήτρης Παπανώτας διέψευσε τις φήμες για καβγάδες και έχθρες στο πλατό του «Happy Day».

Ο ίδιος περιέγραψε την ομάδα της εκπομπής ως μία δεύτερη οικογένεια με αληθινή φιλία.

Εκφράζει σεβασμό και αγάπη για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, την οποία θεωρεί μικρότερη αδελφή του.

Ο Παπανώτας τόνισε ότι δεν επιδιώκει κολακείες καθώς έχει ήδη δηλώσει το τέλος της τηλεοπτικής του καριέρας.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε στην ανάρτηση με την έκφραση αμοιβαίων αισθημάτων. Snapshot powered by AI

Το πρωί της Πέμπτης, ένας καβγάς στον αέρα του «Happy Day» έγινε θέμα συζήτησης στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Λίγη ώρα μετά, ο ένας εκ των πρωταγωνιστών, Δημήτρης Παπανώτας, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.

«Καταλαβαίνω τη σπουδή του ανταγωνισμού να παρουσιάσει μία πλαστή εικόνα για το Happy Day… Ότι σφαζόμαστε, μισούμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε μπουνιές… Ευσεβείς πόθοι! Είναι γνωστό σε όλους ότι στο Happy Day είμαστε παρέα. Μοιραζόμαστε τα πάντα. Νιώθουμε πραγματική φιλία ο ένας για τον άλλο χωρίς συντροφικά μαχαιρώματα… Δύσκολο να το καταπιούν στις άλλες εκπομπές γιατί πράγματι είναι ΠΟΛΎ σπάνιο στην τηλεόραση.

Προσωπικά νιώθω το Happy Day ως οικογένεια. Μία δεύτερη οικογένεια που συναντώ πιο συχνά από την πρώτη μου οικογένεια. Και είμαι βέβαιος όλοι έτσι νιώθουμε. Λυπάμαι αν κάποιοι στεναχωριούνται από αυτό, αλλά c’est la vie… Που λένε και στο χωριό μου.

Για τη Σταματίνα δε, νιώθω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Την βλέπω σαν πολύ μικρότερη αδελφή μου. Χαίρομαι για τις επιτυχίες της (σπάνιο και αυτό) και μοιράζομαι τις ανησυχίες της. Κι όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν τα λέω γιατί προσβλέπω στη στήριξη της, που ούτως ή άλλως την έχω. Έχω από χρόνια δηλώσει ότι σύντομα η καριέρα μου στην τηλεόραση ολοκληρώνεται. Άρα δεν έχω κίνητρο για κολακείες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας», έγραψε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/Df7EUAHiKc6/

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε με ένα σύντομο σχόλιο στην ανάρτησή του. «Δημήτρη αμοιβαία τα αισθήματα!» έγραψε η παρουσιάστρια.

Ο καβγάς στον αέρα του «Happy Day»

Η διένεξη ξεκίνησε με αφορμή δηκτικά σχόλια που αφορούσαν τον Κώστα Τσουρό, τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον Δημήτρη Παπανώτα να αναφέρεται σε προσωπικές του τηλεοπτικές κόντρες. Η Τίνα Μεσσαροπούλου τού επισήμανε ότι δεν είναι εκείνος το κεντρικό θέμα της εκπομπής, προκαλώντας την έκρηξή του.

«Μη μου το ξαναπείτε αυτό γιατί θα σηκωθώ να φύγω, ειλικρινά! Δεν μ’ αρέσει αυτό που ακούω, σας το λέω δημοσίως! “Δεν είσαι εσύ το θέμα της εκπομπής”, μου το έχετε πει εκατό φορές τις τελευταίες δέκα μέρες. Αν δεν σας αρέσει η άποψή μου, μπορώ και να σιωπώ. Δεν θα μου πετάτε αυτή την κουβέντα. Γιατί όταν αφορά εσάς, μια χαρά απαντάτε. Όταν αφορά εμένα, εκνευρίζεστε», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Κανείς δε σου την πέφτει. Μπαίνεις μόνος σου σε μια θέση άμυνας και σε ένα κυνήγι μαγισσών. Δε σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω: Το θέμα μας είναι άλλο, μιλάμε για τον Τσουρό, τον Λιάγκα και τον Ουγγαρέζο και ξαφνικά καταλήγουμε να μιλάμε για κάτι άλλο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το εν λόγω σκηνικό σχολιάστηκε έντονα στις υπόλοιπες πρωινές εκπομπές. «Εμείς εκείνη την ώρα στο καμαρίνι σταματήσαμε ό,τι κάναμε. Δηλαδή, δυσκολευόμασταν να πιστέψουμε ότι αυτό συμβαίνει στον αέρα. Και εγώ ομολογώ ότι σοκαρίστηκα», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Χαμογέλα και πάλι!». «Ήταν σαν να ‘ναι μια σύσκεψη, μια συζήτηση που μπορεί να υπάρξει ένταση. Και μου έκανε εντύπωση και η Σταματίνα, η οποία ομολογώ ότι έχει την ικανότητα να χειρίζεται τον Δημήτρη Παπανώτα αριστουργηματικά… Είναι η πρώτη φορά που βλέπω και τη Σταματίνα αντί να γελάσει, να σταματήσει και να του πει κάπου όπα, να λέει “αντί να είσαι ευγνώμων, πας να βγεις και από πάνω”. Δηλαδή θα το πεις, θα την πεις τώρα σε εμάς; Δηλαδή επιτίθεσαι σε όλους; Θα επιτεθείς και σε εμάς τους ίδιους, ας πούμε; Οπότε θεωρώ ότι όντως σαν σκηνικό είναι ένα σκηνικό που περνάει τη γραμμή γιατί είδα και τη Σταματίνα να αντιδρά. Και η γνώμη μου δεν θα άρεσε και στο κανάλι αυτό που συνέβη», τόνισε.

Αντίστοιχα, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε: «Φαίνεται ότι ο Παπανώτας έχει πράγματα μέσα του και εξερράγη». «Δεν μου άρεσε που η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στον Δημήτρη Παπανώτα δημόσια ότι προσπαθεί να λειαίνει, να τον βοηθάει και να τον προστατεύει, που είμαι σίγουρη 100% ότι το κάνει, δεν μου άρεσε που του το είπε με αυτόν τον τρόπο στον αέρα της εκπομπής», σχολίασε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

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