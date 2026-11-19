Snapshot Τα κανάλια ετοιμάζουν σημαντικές αλλαγές στην prime time ζώνη για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, με νέες παραγωγές και επιστροφές προγραμμάτων.

Το MEGA ποντάρει στην επιστροφή του Αντώνη Κανάκη με τρία νέα πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων οι «Ράδιο Αρβύλα» και η νέα σειρά «Κανακαρά».

Ο ΑΝΤ1 στοχεύει στην ενίσχυση της ψυχαγωγίας με το «Dancing with the Stars» και την επανεμφάνιση του «Rouk Zouk» με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Το STAR διατηρεί το «MasterChef» ως βασικό πρόγραμμα για το 2027, βασιζόμενο στην σταθερή δημοφιλία του και την επιτυχημένη ομάδα κριτών.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί προσαρμόζουν προγράμματα και ώρες μετάδοσης για να κερδίσουν το απαιτητικό κοινό και να βελτιώσουν τα ποσοστά τηλεθέασης. Snapshot powered by AI

Tο πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν στη βραδινή ζώνη δεν έκρυβε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ίσα ίσα, θα έλεγε κανείς ότι τα πράγματα κινήθηκαν σε μάλλον χλιαρές θερμοκρασίες, με ελάχιστα προγράμματα να καταφέρνουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία και να κεντρίσουν ουσιαστικά το ενδιαφέρον του κοινού.

Τα στελέχη των καναλιών γνωρίζουν πλέον καλά ότι ο τηλεθεατής είναι ένας αυστηρός κριτής. Δεν χαρίζει εύκολα την ψήφο εμπιστοσύνης του και, όταν ένα πρόγραμμα δεν τον κερδίζει, γυρίζει την πλάτη του χωρίς δεύτερη σκέψη. Έτσι, οι άνθρωποι των σταθμών σηκώνουν μανίκια και ετοιμάζονται για ένα πιο δυνατό παιχνίδι τους επόμενους μήνες, με νέους παίκτες, ανατροπές, ηχηρές επιστροφές και παραγωγές στις οποίες ποντάρουν πολλά.

Στο MEGA, η έλευση του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του, με τρία μάλιστα διαφορετικά πρότζεκτ, αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα. Το Μεγάλο Κανάλι, που είδε μέρος του τηλεοπτικού κοινού να απομακρύνεται από την prime time και τις σειρές του, ποντάρει πολλά στους «Ράδιο Αρβύλα». Τα ποσοστά τηλεθέασης θα είναι εκείνα που θα κρίνουν το αποτέλεσμα και, φυσικά, θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις. Μπορεί η ώρα μετάδοσης να μην έχει ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα στελέχη θα εξετάσουν αναπροσαρμογές, ακόμη και μετακινήσεις, προκειμένου να αλλάξουν τις ισορροπίες και να γυρίσουν το παιχνίδι υπέρ τους.

Παράλληλα, το MEGA ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη και τη νέα παραγωγή «Κανακαρά», σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο της Σοφίας Καζαντζιάν και του Μάριου Ιορδάνου, η οποία φιλοδοξεί να συγκινήσει και να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό.

https://www.instagram.com/p/DaDtZZxCAbe/

Στον ΑΝΤ1, τα φώτα στρέφονται στο «Dancing with the Stars» και τη Ζέτα Μακρυπούλια. Το στοίχημα για τους ανθρώπους του σταθμού στο δεύτερο μισό της σεζόν είναι μεγάλο: να επενδύσουν ξανά στη λαμπερή πλευρά της ψυχαγωγίας και να διεκδικήσουν δυναμικά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Από τη μία, το φιλανθρωπικό σόου χορού αναμένεται να συζητηθεί για τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν, φιλοδοξώντας να επαναλάβει την επιτυχία του περσινού «Your Face Sounds Familiar». Από την άλλη, η επιστροφή του «Rouk Zouk» βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

Το τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια μπορεί για κάποιους στον σταθμό να κρίθηκε απαραίτητο να ξεκουραστεί, ωστόσο αξίζει να θυμίσουμε ότι ακόμη και την περσινή χρονιά κατέγραφε επιδόσεις σαφώς υψηλότερες από πολλές από εκείνες που βλέπουμε φέτος. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

https://www.instagram.com/p/DaSxqHsG9bq/

Στο STAR, το «MasterChef» θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στις αρχές του 2027 και τα στελέχη του σταθμού έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ασφαλή. Το μαγειρικό ριάλιτι έχει αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτει το δικό του φανατικό κοινό και αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του προγράμματος.

Βέβαια, εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης, καλούνται ουσιαστικά να ανταγωνιστούν τον ίδιο τους τον εαυτό, καθώς η επιτυχία του συγκεκριμένου φορμάτ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χημεία, την προσωπικότητα και τη δυναμική της συγκεκριμένης τηλεοπτικής παρέας.

Διαβάστε επίσης