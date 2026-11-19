Snapshot Ο πίνακας «Ανθισμένες Καστανιές» του Βίνσεντ βαν Γκογκ πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη έναντι 190,4 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του ζωγράφου.

Το έργο δημιουργήθηκε το 1890, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη, και απεικονίζει έναν δρόμο με ανθισμένες καστανιές στην Οβέρ-σιρ-Ουάζ της Γαλλίας.

Η δημοπρασία σχεδόν αναβλήθηκε λόγω αμφισβήτησης των συνθηκών πώλησης του πίνακα από τους κληρονόμους του πρώην ιδιοκτήτη, που υποστήριξαν ότι η πώληση έγινε υπό πίεση από το ναζιστικό καθεστώς.

Μία ημέρα πριν τη δημοπρασία επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των κληρονόμων Φίσερ και της οικογένειας Μπλακιέρ-Αριέτα, που είχε στην κατοχή της τον πίνακα από το 1975, ανοίγοντας τον δρόμο για την πώληση.

Η τελική τιμή περιλαμβάνει την αρχική προσφορά των 165 εκατομμυρίων δολαρίων συν τις προμήθειες του οίκου Sotheby's. Snapshot powered by AI

Νέο ρεκόρ για έργο του Βίνσεντ βαν Γκογκ σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ο πίνακας «Ανθισμένες Καστανιές» (Châtaigniers en fleurs) πωλήθηκε έναντι 190,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's.

Ο πίνακας, που φιλοτεχνήθηκε το 1890, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του Ολλανδού ζωγράφου, ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του, το οποίο κατείχε το έργο «Οπωρώνας με Κυπαρίσσια». Ο συγκεκριμένος πίνακας είχε πωληθεί για 117,2 εκατομμύρια δολάρια το 2022, σε δημοπρασία του Christie's.

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Η δημοπρασία της Τετάρτης (18/11) ολοκληρώθηκε με την τελική προσφορά να φτάνει τα 165 εκατομμύρια δολάρια. Μαζί με τις προμήθειες του οίκου, το ποσό διαμορφώθηκε στα 190,4 εκατομμύρια, καθιστώντας τις «Ανθισμένες Καστανιές» τον ακριβότερο πίνακα του Βαν Γκογκ που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Το έργο απεικονίζει έναν δρόμο με ανθισμένες καστανιές στην Οβέρ-σιρ-Ουάζ της Γαλλίας, όπου ο ζωγράφος πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Ξεχωρίζει για τα έντονα πράσινα και γαλάζια χρώματα, καθώς και για τις χαρακτηριστικές, δυναμικές πινελιές του.

Η διαμάχη που παραλίγο να αναβάλει τη δημοπρασία

Πίσω από την πώληση των εκατομμυρίων βρίσκεται μια ιστορία που ανάγεται στη ναζιστική Γερμανία.

Ο πίνακας είχε αποκτηθεί το 1909 από τον Γερμανοεβραίο εκδότη Σάμουελ Φίσερ και τη σύζυγό του, Χέντβιχ. Το 1936, η οικογένεια τον πούλησε, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διώξεις των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς είχαν ήδη αναγκάσει πολλά μέλη της κοινότητας να εγκαταλείψουν την περιουσία τους.

Οι κληρονόμοι του Φίσερ αμφισβήτησαν τις συνθήκες της πώλησης, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια είχε εξαναγκαστεί να αποχωριστεί το έργο εξαιτίας των οικονομικών πιέσεων που υπέστη υπό το ναζιστικό καθεστώς.

Μάλιστα, ζήτησαν την αναβολή της δημοπρασίας, μέχρι να εξεταστεί εάν ο πίνακας είχε πωληθεί στην πραγματική του αξία και υπό ποιες συνθήκες είχε πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Τελικά, την Τρίτη (17/11), μόλις μία ημέρα πριν από τη δημοπρασία, ο Sotheby's ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των κληρονόμων Φίσερ και της οικογένειας Μπλακιέρ-Αριέτα από την Αργεντινή, στην κατοχή της οποίας βρισκόταν ο πίνακας από το 1975.

Οι όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι κατέληξαν σε κοινά αποδεκτή λύση.

Η εξέλιξη άνοιξε τον δρόμο για την πώληση του έργου, το οποίο αποτέλεσε το σημαντικότερο κομμάτι της συλλογής Μπλακιέρ-Αριέτα που δημοπρατήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Με τα 190,4 εκατομμύρια δολάρια, οι «Ανθισμένες Καστανιές» καταγράφουν πλέον την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί σε δημοπρασία για έργο του Βαν Γκογκ, σχεδόν 136 χρόνια μετά τη δημιουργία τους.

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