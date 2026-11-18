Snapshot Το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» περιλαμβάνει εκπτώσεις έως 25% σε 300 κωδικούς βασικών προϊόντων ενόψει Χριστουγέννων.

Έχουν ενταχθεί ήδη 25 κατηγορίες προϊόντων, όπως λάδι, σοκολατοειδή, κρέατα και γάλα, με σχέδιο να προστεθούν περισσότερες.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και παιχνίδια, με περαιτέρω προσθήκες να αναμένονται σύντομα.

Οι εκπτώσεις στα κρέατα και τα γλυκά θα είναι μικρότερες από 25%, με στόχο τη μείωση του κόστους για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Στο πρόγραμμα «Γιορτές για Όλους», το οποίο αποτελεί νέο πακέτο μειώσεων σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ ενόψει των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.

Ο κ. Σπανάκης, μιλώντας στο Action24, τόνισε ότι «ετοιμάζουμε το πρόγραμμα 'Γιορτές για όλους' με στόχο την εφαρμογή εκπτώσεων σε βασικά αγαθά ενόψει των Χριστουγέννων», στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί 25 κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες πρόκειται να αυξηθούν.

Σήμερα, ο υφυπουργός, προανήγγειλε ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα και τα παιχνίδια, ενώ το επόμενο διάστημα, όπως είπε, θα υπάρξει ακόμα μία νέα προσθήκη.

Οι εκπτώσεις στα προϊόντα θα είναι της τάξης του 25%, ωστόσο σε ορισμένα προϊόντα, όπως κρέας και γλυκά η έκπτωση θα είναι μικρότερη, ανέφερε ο κ. Σπανάκης, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος είναι «να έχουμε αρκετά χαμηλότερο σε τιμές τραπέζι και θα το πετύχουμε».

Όπως έχει ήδη ενημερώσει, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκίνησει στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ έως τώρα έχουν ενταχθεί οι εξής κατηγορίες προϊόντων:

λάδι

σοκολατοειδή

μπισκότα

τσουρέκι

βασιλόπιτες

κρέατα (αρνί, χοιρινό, γαλοπούλα, μοσχάρι, αλλαντικά)

αναψυκτικά και ποτά

σάλτσες

καφέδες

γάλα

ζυμαρικά

ξηροί καρποί

βούτυρο

φέτα και κίτρινα τυριά.

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