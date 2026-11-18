Snapshot Μία 34χρονη γυναίκα στον Βόλο αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι στο στήθος στο σπίτι της μητριάς της.

Η γυναίκα ζήτησε χρήματα από τη μητριά της για να προμηθευτεί δόση ουσιών, αλλά η μητριά αρνήθηκε.

Μετά την άρνηση, η 34χρονη κλειδώθηκε σε δωμάτιο και αυτοτραυματίστηκε με κουζινομάχαιρο.

Στο σπίτι βρισκόταν η μητριά και ο αδελφός της, οι οποίοι κάλεσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, αλλά η γυναίκα είχε ήδη πεθάνει.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου ενώ η σορός μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστική τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18/11 στον Βόλο, όταν μία 34χρονη γυναίκα, χρήστρια ουσιών, έβαλε τέλος στη ζωή της με κουζινομάχαιρο.

Όπως αναφέρεται στα gegonota.news.gr, η γυναίκα πήγε στο σπίτι της μητριάς της, στην περιοχή της Χιλιαδούς, και ζήτησε επιτακτικά χρήματα προκειμένου να προμηθευτεί τη δόση της.

Η γυναίκα ωστόσο αρνήθηκε να της τα δώσει, με αποτέλεσμα η 34χρονη να παίρνει ένα μαχαίρι από την κουζίνα και κλειδώνεται σε δωμάτιο του σπιτιού. Εκεί αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα, καρφώνοντας το μαχαίρι στο στήθος της.

Στο σπίτι εκείνη την ώρα βρισκόταν μαζί με την μητριά της και ο αδελφός της, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σημείο, ήταν ήδη αργά και η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου η οποία έλαβε καταθέσεις από τα δυο πρόσωπα, ενώ η σορός της 34χρονης διακομίσθηκε για ιατροδικαστική εξέταση.

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