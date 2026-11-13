Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

Snapshot Μία 38χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου στην Ερμού Πάτρας.

Η γυναίκα αυτοκτόνησε απαγχονιζόμενη στην τουαλέτα των κρατητηρίων.

Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο, το περιστατικό είχε θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το γεγονός παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην οδό Ερμού στην πόλη της Πάτρας, όπου μία 38χρονη Ελληνίδα, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η γυναίκα απαγχονίστηκε ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο το περιστατικό είχε τραγική κατάληξη.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται.

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