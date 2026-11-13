Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 38χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου στην Ερμού Πάτρας.
  • Η γυναίκα αυτοκτόνησε απαγχονιζόμενη στην τουαλέτα των κρατητηρίων.
  • Παρά την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο, το περιστατικό είχε θανατηφόρο αποτέλεσμα.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το γεγονός παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στα κρατητήρια της ΕΛ.ΑΣ στο Αστυνομικό Μέγαρο στην οδό Ερμού στην πόλη της Πάτρας, όπου μία 38χρονη Ελληνίδα, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση, έβαλε τέλος στη ζωή της.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η γυναίκα απαγχονίστηκε ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο το περιστατικό είχε τραγική κατάληξη.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν διερευνώνται.

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