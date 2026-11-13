Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε»

Αφορμή αποτέλεσαν τα ιδιόχειρα σημειώματα που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης

Μίλτος Τσεκούρας

Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση με τον δικηγόρο Μιχάλη Δημητρακόπουλο σχετικά με ιδιόχειρα σημειώματα στη δικογραφία της υπόθεσης Οδυσσέα Δήμα.
  • Ο Ευαγγελάτος έθεσε ερωτήματα για το περιεχόμενο των σημειωμάτων που περιλαμβάνουν ονόματα αθλητών, χρηματικά ποσά και ουσίες, προκαλώντας αντίδραση από τον Δημητρακόπουλο.
  • Η συζήτηση κλιμακώθηκε σε σύγκρουση, με τον δικηγόρο να προτείνει να σταματήσει η κουβέντα αν ο παρουσιαστής ένιωθε στριμωγμένος.
  • Ο Δημητρακόπουλος εξέφρασε την απορία του για το πώς τα σημειώματα της δικογραφίας βρέθηκαν στη γνώση του δημοσιογράφου.
Snapshot powered by AI

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου, όταν ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, δικηγόρο του Οδυσσέα Δήμα, με αφορμή τα ιδιόχειρα σημειώματα που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα έντονη τροπή, καθώς ο Νίκος Ευαγγελάτος έθεσε ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο των σημειωμάτων που περιέχουν ονόματα αθλητών, χρηματικά ποσά και ουσίες και τη σημασία τους για την υπόθεση, με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να αντιδρά στις αναφορές και στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με τον δικηγόρο να διασταυρώνει τα λόγια του με τον παρουσιαστή, ενώ ακούστηκε χαρακτηριστικά η φράση: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα».

Αφορμή αποτέλεσε η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων σημειωμάτων, καθώς ο δικηγόρος υποστήριξε ότι είναι μέρος της δικογραφίας εκφράζοντας την απορία του πώς βρέθηκαν σε γνώση του δημοσιογράφου.

«Δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του Δήμα

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών βρίσκεται ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται και η φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και στον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα.

Στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά σε ουσίες που φέρονται να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αγωνιστικής απόδοσης ή για την απόκρυψη σχετικών μεταβολών κατά τη συμμετοχή σε αγώνες, με σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν δεν ήταν στο σύνολό τους αναβολικά, ενώ ανέφερε πως ορισμένα από τα φάρμακα χρησιμοποιούνταν από τον εντολέα του για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Η υπερασπιστική γραμμή του Οδυσσέα Δήμα: «Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά»

«Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και συγκινησιακά φορτισμένος με αυτή την υπόθεση. Γιατί με τον Πύρρο Δήμα είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε συγκινηθεί, έχουμε δακρύσει με το άκουσμα του εθνικού ύμνου και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του Πύρρου Δήμα. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε να σεβαστούν το όνομα Πύρρος Δήμας διότι το λάθος που έχει κάνει ο αδερφός του, Οδυσσέας, δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή», τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρώην προπονητής, εξηγώντας τη νομική τους διάσταση.

«Για την υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο Οδυσσέας Δήμας η δίωξη η οποία ασκήθηκε αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος γιατί φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα, τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία», συνέχισε ο δικηγόρος του προπονητή.

Αναφερόμενος στη θέση του εντολέα του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αναβολικά και πως αυτό αναμένεται να αποδειχθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

«Η θέση του Οδυσσέα είναι ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτές θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και κάποια φάρμακα γιατί είχε τεράστιο πρόβλημα υγείας από την περίοδο που έκανε και αυτός αθλητισμό», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι ο πελάτης του δεν προχώρησε ποτέ σε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών ουσιών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι, σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί στο ακροατήριο, δεν θα στοιχειοθετηθεί η κακουργηματική κατηγορία.

«Το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη έχει ρωγμές νομικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο εντολέας του, ζητώντας να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.

«Ο Οδυσσέας Δήμας έκανε ένα λάθος, το οποίο μπορούμε, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, να το δούμε με ανθρώπινη συμπάθεια», κατέληξε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Άφαντος και ο μεσίτης που την αναζητούσε - Νέο υλικό από τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Τα τρία ιδιόχειρα σημειώματα με τα ονόματα αθλητών - Τι αναγράφεται στα «τεφτέρια»

17:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καλοκαίρι» μέσα στον Νοέμβριο με 28 βαθμούς Κελσίου – Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σωματοφύλακας ηγέτη της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές της Ευρώπης - «Αιματοβαμμένο μήνυμα προς τον Νετανιάχου»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 13χρονη ήπιε χλωρίνη - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενοι δύο κατηγορούμενοι για εκβίαση επιχειρηματία

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

17:28LIFESTYLE

Μια γυναίκα spoiler: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινέτα: Έκρυβε σε σπηλιά-καβάτζα πάνω από 12 κιλά κάνναβης – Πώς εντοπίστηκε 47χρονος

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης για το κόψιμο μίας ελιάς: «Άμα σηκωθώ πάνω, νούμερο»

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαδοπούλου: Η επιστροφή των πρώτων 53ων κειμηλίων από τη Βουλγαρία είναι η αρχή

17:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σιατίστης: «Δεν γίνεται να είμαστε ευσεβείς στην εκκλησία και να κοιτάμε μόνο την τσέπη μας στη ζωή»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα»

17:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λυκαβηττός: Συλλήψεις οδηγών που έκαναν drift – 30 παραβάσεις σε επιχείρηση της Τροχαίας

17:00ΥΓΕΙΑ

Πιστεύετε ότι το κρύο σας αρρωσταίνει; Η αλήθεια πίσω από 4 διαδεδομένους μύθους για τον χειμώνα

16:41LIFESTYLE

Πέμπτο διαζύγιο για τον θρύλο των «Pink Floyd» Ρότζερ Γουότερς μετά από 5 χρόνια γάμου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: «Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του

16:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Μετέφερε 86 κιλά κάνναβης με το αυτοκίνητό της

16:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείνει στις 18:00 η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού

16:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκαν τα 17 άρθρα του νομοσχεδίου Πιερρακάκη για τα μέτρα της ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα»

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Μία εικόνα, χίλιες λέξεις: Η αμήχανη στιγμή του «θερμού» Μακρόν με την «ψυχρή» Ισλανδή πρωθυπουργό

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Πακιστάν: Τίγρης κατασπάραξε TikΤοκer - Σκληρό βίντεο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

15:42ΚΟΣΜΟΣ

«Με ανάγκαζε να βουρτσίζω τα δόντια μου μέχρι να ματώσουν»: Ανατριχιαστική εξομολόγηση πρώην συντρόφου του Ράσελ Μπραντ

17:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καλοκαίρι» μέσα στον Νοέμβριο με 28 βαθμούς Κελσίου – Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης για το κόψιμο μίας ελιάς: «Άμα σηκωθώ πάνω, νούμερο»

16:41LIFESTYLE

Πέμπτο διαζύγιο για τον θρύλο των «Pink Floyd» Ρότζερ Γουότερς μετά από 5 χρόνια γάμου

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που δύο φρουροί καταρρέουν δίπλα στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: «Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

17:28LIFESTYLE

Μια γυναίκα spoiler: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο

14:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

LIVEBLOG: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών της Microsoft 365, αλλά τα προβλήματα παραμένουν - «Κάποια mail δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους»

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινέτα: Έκρυβε σε σπηλιά-καβάτζα πάνω από 12 κιλά κάνναβης – Πώς εντοπίστηκε 47χρονος

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Άγρια επίθεση σκύλου σε 45χρονο - Του έσκισε τα ρούχα και τον γέμισε πληγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ