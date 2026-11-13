Οδυσσέας Δήμας: «Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του

Snapshot Ο Οδυσσέας Δήμας κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών, με ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ αυτών και στον ανήλικο γιο του.

Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι οι ουσίες δεν είναι αναβολικά και ότι κάποια φάρμακα χρησιμοποιούνταν για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας του Οδυσσέα Δήμα.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι η κακουργηματική κατηγορία δεν θα στοιχειοθετηθεί σε περίπτωση δίκης λόγω νομικών ρωγμών στο αδίκημα.

Ζητείται να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα υγείας του κατηγορουμένου κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών βρίσκεται ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται και η φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και στον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα.

Στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά σε ουσίες που φέρονται να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αγωνιστικής απόδοσης ή για την απόκρυψη σχετικών μεταβολών κατά τη συμμετοχή σε αγώνες, με σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν δεν ήταν στο σύνολό τους αναβολικά, ενώ ανέφερε πως ορισμένα από τα φάρμακα χρησιμοποιούνταν από τον εντολέα του για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Η υπερασπιστική γραμμή του Οδυσσέα Δήμα: «Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά»

«Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και συγκινησιακά φορτισμένος με αυτή την υπόθεση. Γιατί με τον Πύρρο Δήμα είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε συγκινηθεί, έχουμε δακρύσει με το άκουσμα του εθνικού ύμνου και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του Πύρρου Δήμα. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε να σεβαστούν το όνομα Πύρρος Δήμας διότι το λάθος που έχει κάνει ο αδερφός του, Οδυσσέας, δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή», τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρώην προπονητής, εξηγώντας τη νομική τους διάσταση.

«Για την υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο Οδυσσέας Δήμας η δίωξη η οποία ασκήθηκε αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος γιατί φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα, τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία», συνέχισε ο δικηγόρος του προπονητή.

Αναφερόμενος στη θέση του εντολέα του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αναβολικά και πως αυτό αναμένεται να αποδειχθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

«Η θέση του Οδυσσέα είναι ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτές θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και κάποια φάρμακα γιατί είχε τεράστιο πρόβλημα υγείας από την περίοδο που έκανε και αυτός αθλητισμό», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι ο πελάτης του δεν προχώρησε ποτέ σε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών ουσιών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι, σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί στο ακροατήριο, δεν θα στοιχειοθετηθεί η κακουργηματική κατηγορία.

«Το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη έχει ρωγμές νομικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο εντολέας του, ζητώντας να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.

«Ο Οδυσσέας Δήμας έκανε ένα λάθος, το οποίο μπορούμε, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, να το δούμε με ανθρώπινη συμπάθεια», κατέληξε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

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