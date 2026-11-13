Πύρρος Δήμας: Συνελήφθη ο αδελφός του για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές

Σε δείγμα ούρων ανήλικου αθλητή, γιου του κατηγορουμένου, εντοπίστηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη, με αποτέλεσμα ποινές αποκλεισμού για προπονητή (12 χρόνια) και αθλητή (10 μήνες)

Μιχάλης Παπαδάκος

Πύρρος Δήμας: Συνελήφθη ο αδελφός του για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη ο 58χρονος Οδυσσέας Δήμας, αδελφός και προπονητής του Πύρρου Δήμα, για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ αυτών και ανήλικο.
  • Η έρευνα των αρχών, σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ και τον ΕΟΦ, διήρκησε μήνες και οδήγησε στη σύλληψη του κατηγορουμένου στην Αττική.
  • Σε δείγμα ούρων ανήλικου αθλητή, γιου του κατηγορουμένου, εντοπίστηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη, με αποτέλεσμα ποινές αποκλεισμού για προπονητή (12 χρόνια) και αθλητή (10 μήνες).
  • Κατασχέθηκαν 871 παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς έγκριση κυκλοφορίας, 17 δελτία αθλητών, σημειώσεις, κινητό και 15.000 ευρώ.
  • Ο 58χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις αθλητικού νόμου και νομοθεσίας περί επιβλαβών φαρμάκων και οδηγήθηκε στην εισαγγελία.
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Στη σύλληψη του 58χρονου Οδυσσέα Δήμα, αδελφού του Πύρρου Δήμα και προπονητή άρσης βαρών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο 58χρονος κατηγορείται ότι προμήθευε και χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ανήλικο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του ως προπονητή άρσης βαρών, προκειμένου να προμηθεύει αθλητές με απαγορευμένα σκευάσματα, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024.

Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (12/11) σε περιοχή της Αττικής, έπειτα από πολύμηνη έρευνα των Αρχών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η περίπτωση του ανήλικου αθλητή

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση ανήλικου αθλητή, γιου του κατηγορουμένου, στον οποίο φέρεται να χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια αγώνα.

Ειδικότερα, σε δείγμα ούρων του αθλητή εντοπίστηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον προπονητή, διάρκειας 12 ετών, όσο και στον ανήλικο αθλητή, διάρκειας 10 μηνών.

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Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 58χρονου, αλλά και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά:

  • 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών.
  • 17 δελτία αθλητών.
  • Ιδιόχειρες σημειώσεις.
  • Μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.
  • Το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο του ΕΟΦ, τα φαρμακευτικά σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και χαρακτηρίζονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Σε βάρος του 58χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και επιβλαβών φαρμάκων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η «καμπάνα» από τον ΕΟΚΑΝ

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά και συγκεκριμένα στα τέλη Ιουνίου, ο ΕΟΚΑΝ τιμώρησε με οκταετή αποκλεισμό τον πρώην αρχιπροπονητή της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών για υπόθεση ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΚΑΝ, η παράβαση αφορούσε:

1 . ΧΟΡΗΓΗΣΗ (Άρθρο 2.8 Χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης Απαγορευμένης Ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου του Ν.4791/2021-όπως ισχύει). Η ουσία στην οποία αναφέρεται ο ΕΟΚΑΝ είναι η οξανδρολόνη ευρέως γνωστή ως anavar κι είναι αυξητική ορμόνη που ανήκει στην κατηγορία των ανδρογόνων αναβολικών στεροειδών (ΑΑΣ).

Η απόφαση του ΑΣΕΑΔ (Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών) σύμφωνα με το άρθρο 13.2.2 του Ν.4791/2021-όπως ισχύει: (Αρ. Απ. Α.Σ.Ε.Α.Δ. 41/6-5-2026) είναι αποκλεισμός δώδεκα 12 ετών, από 27.05.2025 έως 26.05.2037.

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