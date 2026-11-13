Αττική: Συνελήφθη γνωστός προπονητής άρσης βαρών λόγω χορήγησης ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές

Snapshot Συνελήφθη 58χρονος προπονητής άρσης βαρών στην Αττική για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές, συμπεριλαμβανομένων ανήλικων.

Η παράνομη χορήγηση ουσιών ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2024 και περιλάμβανε χρήση κατά τη διάρκεια αγώνων.

Σε ανήλικο αθλητή ανιχνεύτηκε απαγορευμένη ουσία κατά τις υποχρεωτικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του.

Κατασχέθηκαν 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, 17 δελτία αθλητών, σημειώσεις, κινητό τηλέφωνο και 15.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη γνωστού 58χρονου προπονητή άρσης βαρών, αδελφό χρυσού Ολυμπιονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές το πρωί της Πέμπτης 12/11, καθώς διαπιστώθηκε ότι χορηγούσε παράνομες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές, ακόμη και σε ανήλικους.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αστυνομίας, ο προπονητής φέρεται να προμηθευόταν και να χορηγούσε τις απαγορευμένες ουσίες από τον Απρίλιο του 2024. Μάλιστα, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε δώσει ουσίες ακόμα και σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα.

Ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) ανιχνεύτηκε στον ανήλικο κατά τις υποχρεωτικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του, ενώ επιβλήθηκαν ποινές και στον προπονητή.

Ειδικότερα, κατά τις έρευνες που διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,συσκευή τηλεφώνου

15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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