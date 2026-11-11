Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ - Δέκα προσαγωγές, μία σύλληψη

Snapshot Η αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση σε σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη.

Δέκα οπαδοί προσήχθησαν για παρεμπόδιση κυκλοφορίας, ενώ ένας συνελήφθη λόγω κατοχής μαχαιριού.

Ο σύνδεσμος είναι πρόσφατα εγκαινιασμένος και στεγάζεται σε ιδιόκτητο διώροφο κτήριο στη λεωφόρο Καραμανλή 13.

Την ίδια ημέρα διεξάγονται δύο αγώνες μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ. Snapshot powered by AI

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί, λίγο μετά τις 20:00, προχώρησαν σε προσαγωγή δέκα ατόμων, οπαδών του Δικεφάλου, που βρίσκονταν περιμετρικά του κτηρίου όπου στεγάζεται ο σύνδεσμος και, κατά την ΕΛΑΣ, παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων. Η μία προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς στην κατοχή του ατόμου βρέθηκε μαχαίρι.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για προσφάτως εγκαινιασμένο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ επί της λεωφόρου Καραμανλή 13, σε ιδιόκτητο διώροφο κτήριο.

Να σημειωθεί ότι απόψε στη Θεσσαλονίκη διεξάγονται δύο αγώνες μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη: του Άρη και του Ηρακλή σε Παλέ και Ιβανώφειο αντίστοιχα τα οποία απέχουν λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον εν λόγω σύνδεσμο φίλων του ΠΑΟΚ.

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