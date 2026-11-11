Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πέθανε ο ηθοποιός και χορογράφος Σίμων Πάτροκλος, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω Facebook.
  • Ο Σίμων Πάτροκλος ήταν πολυδιάστατος καλλιτέχνης, δάσκαλος ηθοποιών και συνδικαλιστής.
  • Είχε μεγάλη αγάπη για τα ζώα και ζούσε με τον σκύλο του σαν οικογένεια.
  • Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Ριτσώνα.
  • Ο Σπύρος Μπιμπίλας τόνισε τη φιλία τους που ξεκίνησε πριν 50 χρόνια, καθώς και τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή του.
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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και χορογράφος, Σίμων Πάτροκλος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Αντίο Σίμωνα! Ο Σίμων Πάτροκλος, ο αγαπημένος μας φίλος, ο ευγενής άνθρωπος, ο σπουδαίος πολύπλευρος Καλλιτεχνης, ηθοποιός, χορευτής, χορογράφος, δάσκαλος ηθοποιών,συνεπής συνδικαλιστής και κυρίως ποιητής της ζωής μας αποχαιρέτησε σήμερα το.μεσημέρι .. Με το ποδήλατο γύρναγε σαν αερικό στους δρόμους της Αθήνας, η αγάπη του για τα ζώα υπέρμετρη… Ζούσε με τον αγαπημένο του σκύλο σαν οικογένεια..Τον γνώρισα πριν 50 χρόνια όταν είμαστε στον χορό του Οιδίποδα Τυράννου με τον θίασο Νικου Χατζίσκου -Tιτίκας Νικηφοράκη κι απο τότε βαθειά φιλία μας ενωνε…Καλό ταξιδι φίλε μου ..Δεν άξιζες την ταλαιπωρία που πέρασες ουτε νέος μέσα στην δικτατορία, ούτε τελευταία με την μεγάλη περιπέτεια της υγείας σου.Οι ηθοποιοί, το ΣΕΗ και το ΤΑΣΕΗ που νοιάστηκες γι αυτα σε αποχαιρετούν και στην Ριτσωνα το Σαββατο θα πούμε το τελευταίο αντίο», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

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