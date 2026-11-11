Συναγερμός στην Πάτρα: Διασωλήνωσαν μωράκι 4 μηνών – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση

Snapshot Βρέφος 4 μηνών μεταφέρθηκε σε κακή κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Το παιδί είχε παραμεληθεί από τους γονείς του χωρίς σημάδια κακοποίησης.

Το βρέφος διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ Παίδων στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε και διενεργεί έρευνα για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα, της Τετάρτης (11/11), στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για βρέφος 4 μηνών σε πολύ κακή κατάσταση.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, πρόκειται για παιδάκι που είχε παραμεληθεί από τους γονείς του χωρίς ωστόσο να φέρει ίχνη κακοποίησης.

Το βρέφος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο όπου και διασωληνώθηκε.

Ειδοποιήθηκε άμεσα από το προσωπικό η Αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα.

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