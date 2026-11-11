Πάτρα: Ο «λογιστής» την εξαπάτησε και έφυγε με κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ

Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης ήταν ήδη αργά

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Ο «λογιστής» την εξαπάτησε και έφυγε με κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας άνδρας στην Πάτρα εξαπάτησε γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή για να ασφαλίσει κοσμήματα.
  • Η γυναίκα παρέδωσε κοσμήματα αξίας πάνω από 20.000 ευρώ, τοποθετημένα σε σακούλα έξω από το σπίτι της.
  • Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με τα κοσμήματα πριν η γυναίκα αντιληφθεί την απάτη.
  • Η Ασφάλεια Πατρών διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.
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Με το πρόσχημα της ασφάλισης αντικειμένων αξίας που βρίσκονταν στο σπίτι της, ένας άνδρας κατάφερε να εξαπατήσει γυναίκα στην Πάτρα, αποσπώντας της κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή. Tην έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα, έξω από το σπίτι της.

Η γυναίκα πείστηκε από τα λεγόμενά του και παρέδωσε τα κοσμήματα, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ήταν πλέον αργά, καθώς ο άνδρας είχε γίνει καπνός μαζί με τη λεία του.

Έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Πατρών.

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