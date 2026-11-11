Πάτρα: Ο «λογιστής» την εξαπάτησε και έφυγε με κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ
Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης ήταν ήδη αργά
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- Ένας άνδρας στην Πάτρα εξαπάτησε γυναίκα προσποιούμενος τον λογιστή για να ασφαλίσει κοσμήματα.
- Η γυναίκα παρέδωσε κοσμήματα αξίας πάνω από 20.000 ευρώ, τοποθετημένα σε σακούλα έξω από το σπίτι της.
- Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με τα κοσμήματα πριν η γυναίκα αντιληφθεί την απάτη.
- Η Ασφάλεια Πατρών διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.
Με το πρόσχημα της ασφάλισης αντικειμένων αξίας που βρίσκονταν στο σπίτι της, ένας άνδρας κατάφερε να εξαπατήσει γυναίκα στην Πάτρα, αποσπώντας της κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο δράστης προσποιήθηκε τον λογιστή. Tην έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα, έξω από το σπίτι της.
Η γυναίκα πείστηκε από τα λεγόμενά του και παρέδωσε τα κοσμήματα, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 20.000 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ήταν πλέον αργά, καθώς ο άνδρας είχε γίνει καπνός μαζί με τη λεία του.
Έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Πατρών.
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