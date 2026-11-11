Άγιος Παντελεήμονας: Στα ίχνη του δολοφόνου της 24χρονης οι Αρχές - Τι κατέθεσε ο σύντροφός τη

Στην κατάθεσή του, ο σύντροφός της, είπε στις Αρχές ότι η Αραμάτα την ημέρα που εξαφανίστηκε είχε πάει να επισκεφθεί έναν φίλο της

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Άγιος Παντελεήμονας: Στα ίχνη του δολοφόνου της 24χρονης οι Αρχές - Τι κατέθεσε ο σύντροφός τη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο σύντροφος της Αραμάτα κατέθεσε ότι η 24χρονη επισκέφθηκε έναν φίλο της την ημέρα της εξαφάνισης της.
  • Οι Αρχές εστιάζουν σε ένα τρίτο πρόσωπο και στον στενό κύκλο της 24χρονης για τη δολοφονία της.
  • Η 24χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Παντελεήμονα, με εκτιμήσεις για ασφυκτικό θάνατο.
  • Η νεκροψία δεν κατέστη δυνατή να προσδιορίσει με ακρίβεια τα αίτια θανάτου λόγω προχωρημένης σήψης.
  • Οι Αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και συλλέγουν καταθέσεις, ενώ το κινητό της 24χρονης δεν έχει εντοπιστεί.
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Νέα στοιχεία που ρίχνουν φως στην υπόθεση δολοφονίας της 24χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα εξετάζουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καμερουνέζος σύντροφος της 24χρονης Αραμάτα - η οποία καταγόταν από τη Μπουρκίνα Φάσο - κλήθηκε να καταθέσει στην αστυνομία.

Στην κατάθεσή του, ο σύντροφός της, είπε στις Αρχές ότι η Αραμάτα την ημέρα που εξαφανίστηκε είχε πάει να επισκεφθεί έναν φίλο της, ο οποίος επίσης κατάγεται από χώρα της Αφρικής.

Ως εκ τούτου, οι Αρχές εστιάζουν πλέον και στο τρίτο πρόσωπο, το οποίο εικάζουν ότι συνδέεται με τη δολοφονία της 24χρονης, καθώς και άτομα που ανήκουν στον στενό κύκλο του θύματος.

Θυμίζεται πως η Αραμάτα βρέθηκε νεκρή, δεμένη μέσα σε μια βαλίτσα, σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Παντελεήμονα την Κυριακή (8/11).

Στο μικροσκόπιο η παραμονή της στη Φολέγανδρο

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και η παραμονή της 24χρονης στη Φολέγανδρο, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια.

Η Αραμάτα επέστρεψε στην πρωτεύουσα στις 28 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν ο Καμερουνέζος σύντροφός της δηλώσει την εξαφάνισή της στην Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η νεαρή γυναίκα να είχε κανονίσει από το νησί μια συνάντηση που αποδείχθηκε μοιραία. Το πρώτο βράδυ μετά την επιστροφή της φέρεται να το πέρασε στο σπίτι του Καμερουνέζου φίλου της, τον οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή του, γνώριζε εδώ και περίπου δύο χρόνια από δομές φιλοξενίας μεταναστών.

Η 24χρονη έφυγε από το διαμέρισμα της οδού Φαέθοντος φορώντας τζιν παντελόνι, αθλητικό μπούστο και ένα t-shirt, έχοντας μαζί της μόνο το κινητό της τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη της.

Οι εκτιμήσεις για ασφυκτικό θάνατο και οι κάμερες

Η νεκροψία - νεκροτομή που διενήργησε ο ιατροδικαστής δεν επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για τα ακριβή αίτια θανάτου. Η προχωρημένη σήψη της σορού, η οποία οδήγησε στην εκτίμηση ότι ο θάνατος είχε επέλθει περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, δεν επέτρεψε τον ακριβή προσδιορισμό τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εκτιμήσεις των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου. Ειδικότερα, εξετάζεται αν η 24χρονη στραγγαλίστηκε ή αν ο δράστης τής έκλεισε τη μύτη και το στόμα, προκαλώντας τον θάνατό της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τον κύκλο των επαφών της νεαρής γυναίκας και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, αναζητώντας τις κινήσεις των προσώπων που φέρονται να μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό της.

Το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, το οποίο είχε μαζί της όταν έφυγε από το σπίτι, εξακολουθεί να μην έχει εντοπιστεί.

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