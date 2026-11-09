Άγιος Παντελεήμονας: Από την Μπουρκίνα Φάσο η νεκρή στη βαλίτσα

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο Άγιο Παντελεήμονα

Κατερίνα Ρίστα

Άγιος Παντελεήμονας: Από την Μπουρκίνα Φάσο η νεκρή στη βαλίτσα
Ανρθώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα ως μία 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από τις 29 Οκτωβρίου.
  • Η σορός βρέθηκε δεμένη μέσα στη βαλίτσα, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της.
  • Η βαλίτσα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης από έναν 29χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές λόγω έντονης δυσοσμίας.
  • Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε εμφανή τραύματα και δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου.
  • Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., ενώ η νεκροψία αναμένεται να αποκαλύψει τα ακριβή αίτια θανάτου.
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Tαυτοποιήθηκε, μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων της, η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο, της οποίας η εξαφάνιση είχε δηλωθεί η εξαφάνισή από τις 29 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η σορός της 24χρονης γυναίκας μέσα στη βαλίτσα εντοπίστηκε δεμένη, γεγονός που εγείρει ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου της.

Η βαλίτσα βρέθηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης από έναν 29χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσε τις αρχές ότι από το αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινο πτώμα.

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Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα

INTIME NEWS

Η περιοχή αποκλείστηκε και κλήθηκε ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

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Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα

Eurokinissi

Τι έδειξε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση

Κατά την πρώτη εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, γεγονός που δεν επιτρέπει, ωστόσο, να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες του θανάτου.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα

Eurokinissi

Οι απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

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