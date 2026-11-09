Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα

Ανρθώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Snapshot Η σορός μίας νεαρής γυναίκας, πιθανότατα αλλοδαπής ηλικίας 17 με 25 ετών, βρέθηκε δεμένη μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης από έναν 29χρονο αλλοδαπό που ενημέρωσε την αστυνομία λόγω έντονης δυσοσμίας.

Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης και είχε πιθανώς χαθεί η ζωή της πριν από τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν αποκάλυψε εμφανή τραύματα και δεν παρείχε ασφαλή στοιχεία για τα αίτια θανάτου. Snapshot powered by AI

Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η βαλίτσα βρέθηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης από έναν 29χρονο αλλοδαπό, ο οποίος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και ενημέρωσε τις αρχές ότι από το αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινο πτώμα.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα INTIME NEWS

Η περιοχή αποκλείστηκε και κλήθηκε ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Eurokinissi

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για μικρόσωμη γυναίκα, πιθανότατα αλλοδαπή, ηλικίας μεταξύ 17 και 25 ετών, η οποία υπολογίζεται ότι είχε χάσει τη ζωή της πριν από τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα INTIME NEWS

Τι έδειξε η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση

Κατά την πρώτη εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, γεγονός που δεν επιτρέπει, ωστόσο, να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες του θανάτου.

Ανθρώπινη σορός εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Eurokinissi

Οι απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ.

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