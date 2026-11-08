Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα που αφέθηκε σε πεζοδρόμιο

Ένα μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε περί τις 20:00 της Κυριακής, σε πεζοδρόμιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης.

Εκεί, εντοπίστηκε μια βαλίτσα που περιείχε μια ανθρώπινη σορό.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιεί έρευνες ενώ στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής.

Λίγο νωρίτερα ένας 29χρονος αλλοδαπός πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ανέφερε για μια βαλίτσα με άσχημη οσμή. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, άνοιξαν τη βαλίτσα και εντόπισαν τη σορό.