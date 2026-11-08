Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα που αφέθηκε σε πεζοδρόμιο

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες

Κατερίνα Ρίστα

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα που αφέθηκε σε πεζοδρόμιο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε περί τις 20:00 της Κυριακής, σε πεζοδρόμιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης.

Εκεί, εντοπίστηκε μια βαλίτσα που περιείχε μια ανθρώπινη σορό.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιεί έρευνες ενώ στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής.

Λίγο νωρίτερα ένας 29χρονος αλλοδαπός πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ανέφερε για μια βαλίτσα με άσχημη οσμή. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, άνοιξαν τη βαλίτσα και εντόπισαν τη σορό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:20ΕΛΛΑΔΑ

Υποθαλάσσιο «αυτί» στο Αιγαίο: Οπτικές ίνες αποκωδικοποιούν τα μυστικά σε Κολούμπο και Μήλο

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ για σερβίρισμα αλκοόλ σε ανήλικες - Πρόστιμο 2.000 ευρώ

21:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες

20:56LIFESTYLE

Harper's Bazaar: Οι celebrities που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί του LACMA

20:50LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακές στιγμές στο Πάπιγκο για τα 40ά της γενέθλια - «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»

20:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0: «Κόλλησε» στο μηδέν χάνοντας τα... άχαστα και «πέταξε» δύο βαθμούς

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα που αφέθηκε σε πεζοδρόμιο

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η ακτινογραφία της απάτης «μαμούθ» των €203 εκατ. με τα 1.300 «πρόσωπα-βιτρίνες» - Καυτοί διάλογοι - «Στο τσακ με πρόλαβες»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Περισσότερα από 60 περιστατικά χρειάστηκαν παρέμβαση από το ΕΚΑΒ - 20 δρομείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα πίσω του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: «Απίθανες» οι νέες επιθέσεις αν υπάρξει συμφωνία

19:59ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε ξυπόλητος με αρχαιοελληνική ενδυμασία ο τελευταίος δρομέας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί έχει τόσο κρύο τον χειμώνα ενώ το κλίμα θερμαίνεται; Η εξήγηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου

19:51LIFESTYLE

Αλέκος Αλεξανδράκης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Finos Film για τα 21 χρόνια από τον θάνατό του

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απέδρασε» από το Καυτανζόγλειο με λυτρωτή Καλάμπρια στις καθυστερήσεις

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις εκρήξεις στο Ιράν - Τι αναφέρουν οι Αρχές, «δεν ήταν Αμερικάνοι»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Δρομέας δέχτηκε πρόταση γάμου μόλις έφτασε στον τερματισμό

19:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρέθυμνο: Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε η 160η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία» των ΗΠΑ η νίκη των Δημοκρατικών

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Βάργκα και Γιόβιτς «υπέγραψαν» την αγχωτική ανατροπή!

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση του Eurogroup και τις εργασίες του ECOFIN

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα που αφέθηκε σε πεζοδρόμιο

21:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

20:50LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακές στιγμές στο Πάπιγκο για τα 40ά της γενέθλια - «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η ακτινογραφία της απάτης «μαμούθ» των €203 εκατ. με τα 1.300 «πρόσωπα-βιτρίνες» - Καυτοί διάλογοι - «Στο τσακ με πρόλαβες»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Δρομέας δέχτηκε πρόταση γάμου μόλις έφτασε στον τερματισμό

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 24χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία - Ξεκλήρισε τους γονείς και την αδερφή του ενώ κοιμόντουσαν

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Καλό ταξίδι καπετάνιε» - Θλίψη για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο - Ήταν στη Σχολή Πλοιάρχων

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

17:09ΕΛΛΑΔΑ

43oς Αυθεντικός Μαραθώνιος: Σούπερμαν, μηνύματα αλληλεγγύης και το πανό του Λαμπράκη - Οι δρομείς που ξεχώρισαν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε ξυπόλητος με αρχαιοελληνική ενδυμασία ο τελευταίος δρομέας

15:56ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

13:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα τραύματα των προγόνων μας αφήνουν «ίχνη» μέσα μας! Η επαναστατική έρευνα του Νίκου Δασκαλάκη, τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

20:56LIFESTYLE

Harper's Bazaar: Οι celebrities που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί του LACMA

18:59ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, η απελευθέρωση της Μυτιλήνης το 1912

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σέρρες: Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά ο Μητσοτάκης - «Όραμά μας ο τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο»

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών με τη δημιουργία 27.494 θέσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ