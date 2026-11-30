Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

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Δύο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκαν στον Κορινθιακό Κόλπο, με διαφορά περίπου 37 λεπτών, αργά το βράδυ της Κυριακής (29/11) και λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (30/11).

Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε στις 23:59 της Κυριακής, με επίκεντρο 13 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Ξυλοκάστρου και εστιακό βάθος 14 χιλιομέτρων.

Ακολούθησε δεύτερος σεισμός, επίσης 3,1 Ρίχτερ, στις 00:36 της Δευτέρας, με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά του Ξυλοκάστρου και εστιακό βάθος 15,9 χιλιομέτρων.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.

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