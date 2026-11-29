Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν τρεις από τους 16 κατηγορούμενους για την υπόθεση απάτης μέσω εικονικών αποδείξεων ενστόλων.

Προσωρινά κρατούμενες μετά την απολογία τους κρίθηκαν η φερόμενη αρχηγός της μίας εγκληματικής ομάδας, «Μαρκέλλα», και η μητέρα της, ενώ προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο φερόμενος αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας, «Γιώργος».

Οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογούνταν σήμερα από νωρίς το πρωί, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στους κατηγορούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι περιλαμβάνονται συγγενικά πρόσωπα, εργαζόμενοι σε εταιρείες και λογιστικά γραφεία, καθώς και συνεργάτες των δύο βασικών κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους φέρεται να υποστήριξαν ότι ακολουθούσαν τις εντολές που τους έδιναν οι εργοδότες τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι πράξεις τους εντάσσονταν στο πλαίσιο εγκληματικής δραστηριότητας.

Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες, που περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η οικονομική ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί στο Δημόσιο ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η φερόμενη αρχηγός της πρώτης εγκληματικής ομάδας, η αποκαλούμενη «Μαρκέλλα», και η μητέρα της γνωστοποίησαν μέσω του δικηγόρου τους ότι εκχωρούν στο ελληνικό Δημόσιο ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει δεσμευτεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η «Μαρκέλλα», σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες, επικαλούμενη ότι διαθέτει νόμιμη επιχείρηση και έχει καταβάλει φόρους προς το ελληνικό Δημόσιο που πλησιάζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

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