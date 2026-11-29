Σημαντική νίκη πήρε ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Λεβαδειακού στο Ηράκλειο, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη υπό έντονη βροχόπτωση και με αρκετές απουσίες για τους δύο αντιπάλους. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, περιόρισε τους Βοιωτούς και βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Κρητικοί μπήκαν πιο δυνατά και κυκλοφόρησαν την μπάλα, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν πολλές επικίνδυνες καταστάσεις στο πρώτο μέρος. Μάλιστα, ο Λεβαδειακός ήταν εκείνος που πλησίασε περισσότερο στο γκολ, όταν ο Κόμπναν βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα μετά την ανάπαυλα, με τον ΟΦΗ να διατηρεί την κατοχή και τους φιλοξενούμενους να παραμένουν σε παθητικό ρόλο. Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 61ο λεπτό, όταν ο Αθανασίου έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Θεοδοσουλάκης με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ελιάσι για το 1-0.

Το γκολ έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Κόντη, οι οποίοι συνέχισαν να απειλούν και αναζήτησαν ένα δεύτερο τέρμα. Στο 72' ο ΟΦΗ διαμαρτυρήθηκε έντονα για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ποπέσκου πάνω στον Ανδρούτσο, με τη φάση να προκαλεί συζητήσεις, καθώς υπήρξαν ενδείξεις ότι η παράβαση έγινε εντός περιοχής.

Παρά τις διαμαρτυρίες και την προσπάθεια των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά, το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος. Έτσι, ο ΟΦΗ πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο, επέστρεψε στις εγχώριες νίκες και έφτασε τους 20 βαθμούς, ενώ ο Λεβαδειακός έφυγε από το Ηράκλειο χωρίς βαθμολογικό όφελος.

Γκολ: 61’ Θεοδοσουλάκης

Κίτρινες: 25’ Νους, 26’ Κωστούλας, 31’ Βήχος, 34’ Χριστογεώργος, 55’ Φίλων, 72’ Ποπέσκου

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αποστολάκης, Κωστούλας, Σιέλης, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (65’ Ανδρούτσος), Καραχάλιος (78' Κανελλόπουλος), Νους (88' Σιτμαλίδης), Χατζηγιοβάνης (65’ Αϊτόρ), Θεοδοσουλάκης.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελίασι, Μανθάτης (69’ Παντέα), Φίλων (69’ Εμμανουηλίδης), Πάνζο, Κορνέζος, Βήχος, Ελνένι, Σουτ (69’ Ντιαγέ), Ούρζι (50’ Βρακάς), Ποπέσκου, Κόμπναν.