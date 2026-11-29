Η απώλεια ενός δοντιού από το πίσω μέρος της οδοντοστοιχίας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που τρώτε. Αλλά θα μπορούσε η απώλεια της ικανότητας σωστής μάσησης να επηρεάσει και την μνήμη σας;

Έρευνες συνδέουν ολοένα και περισσότερο την απώλεια δοντιών και την μειωμένη ικανότητα μάσησης με τη γνωστική εξασθένηση στους ηλικιωμένους, αν και κανένα από τα δύο δεν έχει τεκμηριωθεί ως άμεση αιτία άνοιας.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν μασάτε την τροφή;

Κάθε μπουκιά συνεπάγεται επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και των αισθητηριακών υποδοχέων στα δόντια, τα ούλα και τους μύες της γνάθου. Σήματα μεταφέρονται μέσω νεύρων, συμπεριλαμβανομένου του τριδύμου νεύρου, το οποίο μεταφέρει αισθητηριακές πληροφορίες από το πρόσωπο και το στόμα.

Μελέτες απεικόνισης του εγκεφάλου υποδεικνύουν, ότι η μάσηση επηρεάζει τη δραστηριότητα και τη ροή του αίματος σε περιοχές που σχετίζονται με την προσοχή και την μνήμη.

Μια ανασκόπηση μελετών μαγνητικής τομογραφίας (MRI) εγκεφάλου σε ηλικιωμένους, που δημοσιεύθηκε το 2026, διαπίστωσε ότι η μειωμένη ικανότητα μάσησης ή η εκτεταμένη απώλεια δοντιών συνδέονταν, γενικά, με μικρότερο όγκο στον ιππόκαμπο (μια περιοχή του εγκεφάλου ζωτικής σημασίας για την μνήμη) ή γύρω από αυτόν. Παραμένει ασαφές αν η μειωμένη ικανότητα μάσησης συμβάλλει σε αυτές τις αλλαγές ή αν αποτελεί, εν μέρει, συνέπειά τους.

Πώς συνδέεται η απώλεια δοντιών με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας;

Μια ανάλυση 14 μελετών του 2021, στην οποία συμμετείχαν 34.074 άτομα, έδειξε ότι όσοι είχαν χάσει περισσότερα δόντια παρουσίαζαν:

48% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης .

υψηλότερο σχετικό κίνδυνο . 28% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο άνοιας.

Κάθε επιπλέον δόντι που έλειπε συνδεόταν με μια σχετική αύξηση του κινδύνου άνοιας κατά περίπου 1,1%.

Τα παραπάνω είναι συσχετίσεις σε επίπεδο πληθυσμού και όχι κάποιος τύπος υπολογισμού του προσωπικού σας κινδύνου. Για παράδειγμα, μια σχετική αύξηση της τάξης του 28% θα αύξανε έναν υποθετικό κίνδυνο του 10% στο 12,8% και όχι στο 38%.

Μια συστηματική ανασκόπηση του 2026 συνέδεσε επίσης τον μικρό αριθμό δοντιών και την ολική απώλεια δοντιών με χειρότερες γνωστικές επιδόσεις, επισημαίνοντας παράλληλα περιορισμούς, που εμποδίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια.

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Έχει σημασία ποια δόντια χάνετε;

Οι γομφίοι και οι προγόμφιοι σκοπεύουν στην άλεση της τροφής και είναι απαραίτητα δόντια για τη διάσπασή της. Η απώλεια αυτών των δοντιών μπορεί να καταστήσει την μάσηση λιγότερο αποτελεσματική, ιδίως όταν τα αντίστοιχα δόντια της άνω και της κάτω γνάθου δεν έρχονται πλέον σε επαφή.

Μια φινλανδική μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2024, συνέδεσε την απώλεια των πίσω δοντιών με την εμφάνιση άνοιας σε μεταγενέστερο στάδιο. Επίσης, η δυσκολία στην μάσηση συνδέθηκε με επιδείνωση σε ορισμένες πτυχές της γνωστικής λειτουργίας.

Οι ερευνητές εξετάζουν τρεις πιθανές εξηγήσεις για τη γενικότερη σύνδεση μεταξύ στοματικής υγείας και εγκεφάλου:

Μειωμένη αισθητηριακή διέγερση που σχετίζεται με την μάσηση. Πειράματα σε ζώα υποδεικνύουν ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τον ιππόκαμπο. Διατροφικές αλλαγές, καθώς η δυσκολία στην μάσηση ενδέχεται να αποθαρρύνει την κατανάλωση τροφών, όπως οι ξηροί καρποί και τα ωμά λαχανικά. Χρόνια φλεγμονή που σχετίζεται με παθήσεις των ούλων, η οποία μπορεί να επηρεάσει την υγεία πέρα από τη στοματική κοιλότητα.

Κανένας από αυτούς τους μηχανισμούς δεν έχει επιβεβαιωθεί ως η αιτία της άνοιας που ακολουθεί την απώλεια δοντιών στους ανθρώπους.

Θα μπορούσε η αντικατάσταση των δοντιών που λείπουν να βοηθήσει στην προστασία του εγκεφάλου;

Μια ανάλυση του 2025, η οποία εξέτασε 6 μελέτες παρατήρησης με τη συμμετοχή συνολικά 24.252 ατόμων, διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης σε άτομα, που είχαν χάσει δόντια και δεν χρησιμοποιούσαν τεχνητές οδοντοστοιχίες. Αντιθέτως, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου σε όσους χρησιμοποιούσαν τεχνητές οδοντοστοιχίες.

Αυτό ενισχύει την πιθανότητα, ότι η αποκατάσταση της ικανότητας μάσησης παίζει ρόλο. Ωστόσο, τα άτομα που αποκτούν τεχνητές οδοντοστοιχίες ενδέχεται να διαφέρουν ως προς το εισόδημα, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τη διατροφή και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας τους. Εν ολίγοις, τα ευρήματα ΔΕΝ αποδεικνύουν ότι «οι τεχνητές οδοντοστοιχίες προλαμβάνουν την άνοια».

Θα μπορούσε η καθαυτή γνωστική εξασθένηση να οδηγήσει σε απώλεια δοντιών;

Ναι. Οι πρώιμες γνωστικές δυσκολίες μπορεί να δυσχεράνουν το βούρτσισμα, τη χρήση οδοντικού νήματος και τον προγραμματισμό επισκέψεων στον οδοντίατρο, ακόμη και πριν διαγνωστεί άνοια.

Το κάπνισμα και ο διαβήτης μπορούν επίσης να συμβάλουν τόσο στην κακή στοματική υγεία όσο και στον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Επομένως, η συσχέτιση μπορεί να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως η απώλεια ενός και μόνο δοντιού σημαίνει ότι διατρέχω κίνδυνο άνοιας;

Η απώλεια ενός δοντιού δεν αποτελεί διαγνωστικό σημάδι άνοιας. Οι ερευνητές δεν μπορούν να προσδιορίσουν την επίδραση μιας μεμονωμένης εξαγωγής δοντιού στην μελλοντική υγεία του εγκεφάλου σας. Μην αναβάλλετε την απαραίτητη θεραπεία για ένα μολυσμένο ή σοβαρά κατεστραμμένο δόντι.

Μπορεί η μάσηση τσίχλας να βοηθήσει στην πρόληψη της άνοιας;

Δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Η προσωρινή διέγερση της εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της μάσησης δεν αποτελεί απόδειξη μακροπρόθεσμης προστασίας έναντι νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Συμπέρασμα

Η διατήρηση των δοντιών και η αποκατάσταση της άνετης μάσησης έχουν τεκμηριωμένα οφέλη για τη διατροφή και την ποιότητα ζωής. Βουρτσίστε τα δόντια σας δύο φορές την ημέρα με φθοριούχο οδοντόκρεμα, καθαρίστε τα μεσοδόντια διαστήματα και συζητήστε με τον οδοντίατρό σας για τυχόν ελλείποντα δόντια ή δυσκολίες στην μάσηση. Τα πιθανά γνωστικά οφέλη αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και όχι κάποια αποδεδειγμένη στρατηγική πρόληψης της άνοιας.

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