Σύμφωνα με το Bloomberg, εταιρείες όπως η PwC, ένα από τα μεγαλύτερα πολυεθνικά δίκτυα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, και η McKinsey, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχουν καταργήσει χιλιάδες θέσεις executive assistants και υποστηρικτικού προσωπικού. Από τις αρχές του 2023 έως το καλοκαίρι του 2025, οι θέσεις εργασίας για αρχάριους που συνήθως απαιτούν τουλάχιστον κάποια πανεπιστημιακή εκπαίδευση μειώθηκαν κατά 35%.

Άλλωστε ποιος εργοδότης θα χρειαστεί έναν 23χρονο με φοιτητικά δάνεια (χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των ΗΠΑ και της Βρετανίας) και μεγάλα όνειρα, όταν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να διαχειρίζεται το ημερολόγιό του και να κλείνει τις πτήσεις του; Και όλα αυτά δωρεάν.

Οι executive assistants διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας

Ίσως να σκέφτεστε ότι αυτή η θέση είναι ιδανική για να αντικατασταθεί από ένα ρομπότ. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτελεί διεκπεραιωτικές εργασίες γραφείου εξίσου καλά με οποιονδήποτε άνθρωπο, τότε το μόνο που απομένει είναι να μάθει την συναισθηματική εργασία (emotional labor), δηλαδή το να λειτουργεί ως αποδιοπομπαίος τράγος όταν κάτι πήγαινε στραβά, η οποία μπορεί να είναι δύσκολη. Έτσι, εάν αυτή η θέση καταργηθεί, τότε οι επιχειρήσεις θα εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ οι νέοι εργαζόμενοι θα μπορούν να βρουν — ίσως — λιγότερο ταπεινωτικές θέσεις εργασίας.

«Εργάστηκα σχεδόν δύο χρόνια ως executive assistant και ένα από τα πολλά πράγματα που έμαθα ήταν ότι κανείς —ούτε καν οι προϊστάμενοι που ίσως θέλουν να μας αντικαταστήσουν— δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το τι πραγματικά κάναμε», αναφέρει η αρθογράφος Άνι Τζόι Ουίλιαμς σε κείμενο της στο The Atlantic.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτές οι θέσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά εργασίας, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία εισόδου σε ανταγωνιστικούς κλάδους.

Η Άνι Ποτς ως Janine Melnitz, η γραμματέας, τηλεφωνήτρια και υπεύθυνη γραφείου της ομάδας των Ghostbusters

Οι executive assistants αναλαμβάνουν θελήματα της τελευταίας στιγμής. Απομακρύνουν τους προϊσταμένους τους από ενοχλητικούς ανθρώπους σε δείπνα και απομνημονεύουν πρόσωπα και ιστορικό σχέσεων. Γνωρίζουν τα πιο προσωπικά μυστικά του προϊσταμένου τους και ξέρουν πώς να προβλέπουν τις ανάγκες του.

Λειτουργούν ως υπεύθυνοι γραφείου, νταντάδες, μπαρίστες και ανθρώπινες εγκυκλοπαίδειες. Με άλλα λόγια, όσο καλύτερος είναι ένας βοηθός στη δουλειά του, τόσο λιγότερο γνωρίζει ο προϊστάμενος τι κάνει όλη την ημέρα.

«Με λίγα λόγια, σβήνουν τις φωτιές πριν καν ο προϊστάμενός τους μυρίσει καπνό. Και όταν "εξαλειφθούν", θα μας λείψουν πραγματικά», τονίζει η Ουίλιαμς.

Αν ρωτήσετε έναν executive assistant ποια είναι η άποψή του για το γεγονός ότι θα αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως απαντήσει ότι χαιρετίζει την ανάληψη απλών εργασιών όπως η καταχώριση εξόδων, αλλά θα τονίσει ότι δεν να φανταστεί ένα ρομπότ να αναλαμβάνει κάποια πιο περίπλοκα μέρη της δουλειάς τους.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ως η Pepper Potts, προσωπική βοηθός του Tony Stark στην ταινία Iron Man.

«Για να είσαι καλή προσωπική βοηθός πρέπει να καταλαβαίνεις πολλά από αυτά που δεν λέγονται»

Η Μακγκουάιρ Γκρέις Αμούντσεν ήταν executive assistant της Κάιλι Τζένερ για περισσότερα από δύο χρόνια. Τώρα είναι ενός είδους influencer που παίρνει συνεντεύξεις από ισχυρές γυναίκες σε μία πλατφόρμα που ονομάζεται «Hot Commodities».

«Για να είσαι καλή προσωπική βοηθός», λέει, «πρέπει να καταλαβαίνεις πολλά από αυτά που δεν λέγονται». «Πρέπει να γνωρίζεις το πρόσωπο για το οποίο εργάζεσαι με τέτοιο τρόπο ώστε, ακόμα κι αν δεν πει κάτι, να ξέρεις κατά κάποιον τρόπο τι εννοεί. Πρέπει να καταλαβαίνεις κάθε διάθεσή του».

Μιλώντας στο The Atlantic, μια γυναίκα, η οποία στο παρελθόν ήταν προσωπική βοηθός ενός διάσημου σχεδιαστή μόδας και η οποία ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη επειδή είχε υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA), δήλωσε ότι ο άνθρωπος για τον οποίο εργαζόταν «ήταν πάντοτε σε καλή διάθεση». «Δεν υπήρχε πρόβλημα να στείλεις ένα email ρωτώντας αν είναι οκέι το αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιήσει την Παρασκευή να μην είναι Range Rover».

Ωστόσο, κάποιες φορές μπορεί ο σχεδιαστής να είχε απαίσια διάθεση, «το να στείλεις κάτι τέτοιο θα σου χαλάσει κυριολεκτικά τη μέρα», είπε, τονίζοντας ότι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα αυτά.

«Οι εταιρείες θα πρέπει να προσλάβουν έναν ανθρώπινο βοηθό για να διαχειρίζεται τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης», είπε.

Η Melanie Griffith ως η Tess McGill στην ταινία «Working Girl»

«Ήξερα ποιος απολύεται, ποιος παίρνει προαγωγή και αν ο προϊστάμενος μου θα έκανε κολονοσκόπηση»

Η Σαμάνθα, μια άλλη πρώην προσωπική βοηθός, δήλωσε στο The Atlantic ότι ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους της ήταν να λειτουργεί ως αποδιοπομπαίος τράγος όταν κάτι πήγαινε στραβά. Εργαζόταν στον χρηματοοικονομικό τομέα και είπε ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς της ήταν «να δέχεται χτυπήματα, χωρίς να τα παίρνει προσωπικά».

«Αν κάτι πάει στραβά οπουδήποτε στην εταιρεία, μπορεί να είσαι εσύ αυτή που θα φωνάξει ο προϊστάμενός σου, και συνηθίζεις να αναλαμβάνεις την ευθύνη για λάθη που δεν έκανες εσύ», εξηγεί.

Η Σαμάνθα είπε ότι είχε γνώση ορισμένων από «τα πιο οικεία και προσωπικά θέματα» στη ζωή των προϊσταμένων της. «Ήξερα ποιος απολύεται, ποιος παίρνει προαγωγή, αν ο προϊστάμενος μου θα έκανε κολονοσκόπηση, ή αν συζητείται το ενδεχόμενο διαζυγίου», λέει.

Σε μια εποχή που οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν εμπιστεύονται την τεχνητή νοημοσύνη, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ισχυρά πρόσωπα θα ήθελαν να μοιραστούν αυτού του είδους τις προσωπικές πληροφορίες με ένα bot.

Ο Μάικλ Κέιν ως Alfred Pennyworth, ο πιστός μπάτλερ, νόμιμος κηδεμόνας και πατρική φιγούρα του Bruce Wayne (Batman) στο σύμπαν της DC Comics

Όσο όμως ένας προσωπικός βοηθός γνωρίζει καλύτερα τον προϊστάμενό του, τόσο πιο προληπτικός μπορεί να είναι. Υψηλόβαθμα στελέχη συχνά δεν έχουν χρόνο να δίνουν οδηγίες, και οι βοηθοί τους πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τη δική τους κρίση.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματικά εξαιρετική στο να κάνει ό,τι της ζητάς, αλλά ένας πραγματικά καλός προσωπικός βοηθός σκέφτεται συνεχώς 345 βήματα μπροστά», λέει η Σαμάνθα. «Ένας προσωπικός βοηθός πρέπει να έχει την ικανότητα να χειρίζεται καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα χρειάζεται πάντα σαφείς οδηγίες».

Θεωρητικά, ακόμη και αν ένας προϊστάμενος τροφοδοτούσε ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης με κάθε απαραίτητη πληροφορία (κάτι πολύ απαιτητικό), υπάρχει ένα επίπεδο λεπτών γραμμών και συναισθηματικής νοημοσύνης που δεν μπορείς να την καταλάβεις, εκτός αν είσαι άνθρωπος, προφανώς.

Επιπλέον, τα περισσότεροι υψηλόβαθμα στελέχη επιθυμούν να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις συσκευές τους, όχι περισσότερο. Ένα από τα κύρια καθήκοντα των προσωπικών του βοηθών είναι να διακρίνουν τι πραγματικά χρειάζεται να γνωρίζει ο προϊστάμενός τους μέσα από το καταιγισμό των ψηφιακών ειδοποιήσεων που έχουν λάβει.

«Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, κάνεις εξαιρετική δουλειά στο φιλτράρισμα, και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο θα χαθεί», λέει η Αμούντσεν.

Η Λόις Μάξγουελ ως η Δεσποινίς Μανιπένι, προσωπική γραμματέας του M, του επικεφαλής της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MI6) και προϊσταμένου του Τζέιμς Μποντ

«Υπάρχει ένα επίπεδο κύρους στο να έχεις έναν προσωπικό βοηθό»

Όπως είναι φυσικά, εάν ρωτήσεις σχεδόν οποιονδήποτε υπάλληλο σε σχεδόν οποιονδήποτε τομέα αν πιστεύει ότι μπορεί να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, πιθανότατα θα απαντήσει «αποκλείεται». Όμως οι προσωπικοί βοηθοί υψηλόβαθμων στελεχών έχουν ένα ακόμα πλεονέκτημα, και αυτό είναι το κύρος.

«Υπάρχει ένα επίπεδο κύρους στο να έχεις έναν προσωπικό βοηθό», λέει ο Άντονι Τέιλορ, executive assistant στην Hermès. «Έτσι ξέρεις ότι έχεις πετύχει».

O Τέιλορ παλαιότερα εργαζόταν σε μια μικρότερη εταιρεία, όπου η πρώην προϊσταμένη του τον έπαιρνε μαζί της σε εκδηλώσεις μόνο και μόνο για να δείξει ότι ήταν αρκετά σημαντική ώστε να τον έχει μαζί της. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι στέλνουν email κάνοντας cc τον προσωπικό τους βοηθό

«Κανείς δεν θα εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι πληρώνεις κάποια θυγατρική της Claude για να διαχειρίζεται το ημερολόγιό σου και τα email σου», τονίζει ο Τέιλορ.

Για αυτόν τον λόγο, οι ανθρώπινοι προσωπικοί βοηθοί πιθανότατα θα συνεχίσουν να έχουν τη θέση τους σε κλάδους που έχουν εμμονή με το κύρος και θέλουν να επιδείξουν το εκλεπτυσμένο γούστο τους, αν όχι αλλού.

Αυτοί οι βοηθοί δεν προσλαμβάνουν απλά σοφέρ· φροντίζουν ο οδηγός να φοράει τη σωστή στολή και να έχει μαζί του τη σωστή μάρκα τσίχλας. Δεν κλείνουν απλώς μια κράτηση σε ένα εστιατόριο· κλείνουν κράτηση σε ένα πανάκριβο εστιατόριο, στο οποίο δεν μπορείς να μπεις εκτός αν ο ιδιοκτήτης σου χρωστάει μια χάρη. Καλλιεργούν το δικό τους δίκτυο από μετρ και δημοσίων σχέσεων, και όταν ο προϊστάμενός τους τους συνοδεύει σε μια εκδήλωση, αποτελούν ένα σύμβολο κύρους με σάρκα και οστά.

Αν αφαιρέσεις τους προσωπικούς βοηθούς, πολλά υψηλόβαθμα στελέχη πιθανότατα θα πάθαιναν νευρικό κλονισμό, κάτι που δεν μπορεί να διαχειριστή ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.