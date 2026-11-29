Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων πραγματοποιείται στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου, στη Βοιωτία, εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

H διακοπή αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από το ύψος του κόμβου Οινόης-Δήλεσι, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τα προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν συσσώρευση υδάτων και δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο.