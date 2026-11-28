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Μια ακόμη πτυχή της δύσκολης διαδρομής που διανύει μετά την επίθεση με βιτριόλι αποκάλυψε η Ιωάννα Παλιοσπύρου μέσα από νέα ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια αναφέρθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του αυτιού της, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε υλικό από τα πλευρά της, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας έντονους πόνους.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και διατηρώντας το χιούμορ της, θέλησε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους όσα δεν αποτυπώνονται πάντα στις δημόσιες εμφανίσεις της.

«Για εσένα που νομίζεις πως δεν κλαίω ποτέ. Στα χειρουργεία είμαι πάντα θαρραλέα και με υπέροχο μανικιούρ. Από τα πλευρά μου, έφτιαξαν αυτό το αριστούργημα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους πόνους που βίωσε μετά την επέμβαση, αλλά και στη σημασία της φροντίδας και της συναισθηματικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.

«Νοσηλεύτηκα για μια εβδομάδα, με μεγάλους πόνους. Όχι στο αυτί, αλλά στα πλευρά. Αριστερά σωστή διατροφή για να δυναμώσω. Δεξιά συναισθηματική υποστήριξη», σημείωσε.

«Το πιο δύσκολο είναι να αποχαιρετήσω τον παλιό μου εαυτό»

Η νέα ανάρτηση έρχεται να συμπληρώσει μια πρόσφατη εξομολόγηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου σχετικά με τις ψυχολογικές συνέπειες της επίθεσης που δέχθηκε τον Μάιο του 2020.

Η ίδια είχε μιλήσει για τη δυσκολία να αποδεχθεί τις μη αναστρέψιμες αλλαγές στη ζωή της και να συμφιλιωθεί με μια πραγματικότητα την οποία δεν επέλεξε.

«Το πιο δύσκολο για μένα ήταν και είναι να αποχαιρετήσω τον παλιό μου εαυτό. Ήταν πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που συνέβη δεν μπορούσα να το διορθώσω. Δεν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Ήταν κάτι που έπρεπε να αποδεχτώ. Ήταν κάτι με το οποίο θα έπρεπε να ζω για πάντα και κάτι που δεν ήταν δική μου απόφαση», είχε αναφέρει.

Έξι και πλέον χρόνια μετά την επίθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, η Ιωάννα Παλιοσπύρου συνεχίζει να μοιράζεται τόσο τις μικρές και μεγάλες κατακτήσεις της όσο και τις δύσκολες στιγμές της αποκατάστασής της.

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