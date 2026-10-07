Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - Η απάντηση σε ακόλουθό της

Snapshot Ιωάννα Παλιοσπύρου συνεχίζει θεραπείες με laser στο Λονδίνο για τη βελτίωση των ουλών και της κινητικότητας των ιστών μετά την επίθεση με βιτριόλι.

Η θεραπεία με laser προκαλεί ελεγχόμενο τραυματισμό για να σπάσουν οι ουλές, να απελευθερωθεί η κίνηση του λαιμού και να ενεργοποιηθεί η παραγωγή κολλαγόνου.

Τα αποτελέσματα των θεραπειών δεν είναι άμεσα ορατά και γίνονται εμφανή περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Παράλληλα με το laser, η Ιωάννα υποβάλλεται σε μασάζ και φυσικοθεραπείες για τη βελτίωση της διάτασης των ινών και της κινητικότητας των ιστών.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου προσφέρει βοήθεια σε άτομα χωρίς οικονομική άνεση που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, καλώντας τα να επικοινωνήσουν μαζί της για λύσεις. Snapshot powered by AI

Στο Λονδίνο βρίσκεται η Ιωάννα Παλιοσπύρου, συνεχίζοντας τη δύσκολη και επίπονη προσπάθεια για τη βελτίωση των ουλών και της κινητικότητας των ιστών, μετά την επίθεση με βιτριόλι που άλλαξε τη ζωή της.

Η Ιωάννα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από τις συνεχόμενες ημέρες θεραπειών με laser, εξηγώντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση.

«Με ελεγχόμενο τραυματισμό προσπαθούμε να "σπάσουμε" τις ουλές, να απελευθερώσουμε περισσότερο την κίνηση του λαιμού και να βελτιώσουμε την ποιότητα των μοσχευμάτων, ενεργοποιώντας την παραγωγή κολλαγόνου και τη διαδικασία της ανάπλασης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τα αποτελέσματα της θεραπείας δεν είναι άμεσα ορατά, καθώς απαιτείται χρόνος μέχρι να αποτυπωθεί η επίδρασή της στους ιστούς.

«Τα αποτελέσματα δεν φαίνονται άμεσα. Θα αρχίσουν να γίνονται πιο εμφανή σε περίπου δύο μήνες», σημείωσε.

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Μέχρι τότε, η προσπάθεια συνεχίζεται καθημερινά, με την ίδια να υποβάλλεται παράλληλα σε μασάζ και φυσικοθεραπείες, προκειμένου να ενισχύσει όσο περισσότερο γίνεται τη διάταση των ινών και την κινητικότητα των ιστών.

«Μέχρι τότε, η δουλειά συνεχίζεται καθημερινά με μασάζ και φυσικοθεραπείες, ώστε να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται τη διάταση των ινών και την κινητικότητα των ιστών», ανέφερε.

Η ερώτηση για το κόστος και η απάντηση της Παλιοσπύρου

Μία από τις ακολούθους της θέλησε να της θέσει ένα διαφορετικό ερώτημα, εστιάζοντας στο οικονομικό κόστος των θεραπειών και στις δυνατότητες που έχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν διαθέτουν την ίδια οικονομική άνεση.

«Πόσο πολύ χαίρομαι για σένα. Αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση!! Κάποια κορίτσια που δεν έχουν την οικονομική άνεση όπως εσύ, πώς μπορούν να βρουν αυτή τη λύση που έχεις βρει εσύ;» έγραψε η ακόλουθος.

Η απάντηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου ήταν άμεση και ξεκάθαρη, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη διάθεσή της να στηρίξει ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με αντίστοιχες δυσκολίες.

«Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Και θα βρω λύση», απάντησε.

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