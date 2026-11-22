Snapshot Το Dunkelflaute περιγράφει παρατεταμένη περίοδο χαμηλής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από άνεμο και ήλιο λόγω στασιμότητας ανέμων και πυκνής νέφωσης στην Ευρώπη.

Τον Νοέμβριο 2026, η Γερμανία παρουσίασε σχεδόν μηδενική παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές παρά τη μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ, προκαλώντας ενεργειακή κρίση.

Η έλλειψη επαρκούς αποθήκευσης ενέργειας ανάγκασε τη Γερμανία να επαναφέρει σε λειτουργία ρυπογόνες θερμικές μονάδες, αυξάνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενεργειακή ασφάλεια απαιτεί συνδυασμό τεχνολογιών αποθήκευσης μεγάλης διάρκειας και σταθερές πηγές παραγωγής, όπως η πυρηνική ενέργεια, μαζί με τις ανανεώσιμες.

Η εμπειρία του φαινομένου Dunkelflaute υπογραμμίζει την ανάγκη για ενεργειακή πολιτική που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Στον σύνθετο και ευαίσθητο κόσμο της ενεργειακής μετάβασης, υπάρχει ένας τεχνικός όρος γερμανικής προέλευσης που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους διαχειριστές ηλεκτρικών δικτύων και τους αναλυτές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πρόκειται για το Dunkelflaute, μια λέξη που συνδυάζει τις έννοιες «σκοτάδι» (Dunkelheit) και «άπνοια» (Flaute). Περιγράφει μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από τον άνεμο όσο και από τον ήλιο παραμένει εξαιρετικά χαμηλή σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, εξαιτίας της σχεδόν πλήρους απουσίας ανέμων και της περιορισμένης ηλιακής ακτινοβολίας.

Όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες διαμορφώνονται με αυτόν τον τρόπο, τα ηλεκτρικά δίκτυα που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις μη ελεγχόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δέχονται τεράστια πίεση. Για να γίνει πλήρως αντιληπτή η σοβαρότητα του φαινομένου, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που οδηγούν στην εμφάνισή του.

Το Dunkelflaute δεν αποτελεί ένα απλό και απρόβλεπτο καιρικό φαινόμενο, αλλά μια συγκεκριμένη ανωμαλία στην κατανομή των πιέσεων, χαρακτηριστική της ψυχρής περιόδου στην Ευρώπη. Εμφανίζεται όταν ένας ισχυρός αντικυκλώνας εγκαθίσταται πάνω από την κεντρική Ευρώπη, εξασθενίζοντας τις διαφορές της ατμοσφαιρικής πίεσης και, κατά συνέπεια, περιορίζοντας την κυκλοφορία των αερίων μαζών τόσο στα χαμηλότερα όσο και στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Ο αντικυκλώνας που έκοψε τον άνεμο

Από καθαρά μετεωρολογική και θερμοδυναμική σκοπιά, όσα συνέβησαν από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου 2026 αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ακραίας ατμοσφαιρικής σταθερότητας κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου.

Ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προκάλεσε καθοδικές κινήσεις αερίων μαζών, οι οποίες συμπιέζουν τον αέρα στα χαμηλότερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί στη δημιουργία της λεγόμενης θερμοκρασιακής αναστροφής, κατά την οποία ψυχρός και υγρός αέρας εγκλωβίζεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, κάτω από ένα στρώμα θερμότερου αέρα σε μεγαλύτερο ύψος.

Αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής είναι η δημιουργία πυκνής ομίχλης και εκτεταμένων στρωμάτων χαμηλών νεφώσεων, όπως τα στρατόμορφα και τα στρωματομελανιακά νέφη, τα οποία εμποδίζουν σχεδόν ολοκληρωτικά την ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει στην επιφάνεια.

Σε αυτές τις συνθήκες, τα φωτοβολταϊκά συστήματα καθίστανται πρακτικά αναποτελεσματικά εξαιτίας της επίμονης νεφοκάλυψης, ενώ οι μεγάλες ανεμογεννήτριες, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, υπολειτουργούν ή σταματούν λόγω της σχεδόν πλήρους απουσίας ανέμων που προκαλεί ο στάσιμος αντικυκλώνας.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν περιορίζονται στους τυφώνες και τις πλημμύρες. Υπάρχουν και αυτές οι σιωπηλές, παρατεταμένες περίοδοι ατμοσφαιρικής στασιμότητας, οι οποίες, στην εποχή της πράσινης ενέργειας, συνιστούν μια σημαντική απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια των κρατών.

Η κατάρρευση της παραγωγής στη Γερμανία

Οι συνέπειες αυτού του μετεωρολογικού αποκλεισμού στην ηλεκτροπαραγωγή της Γερμανίας ήταν δραματικές, αναδεικνύοντας τις δομικές αδυναμίες ενός ηλεκτρικού συστήματος που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις 6 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Παρότι τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά πάρκα διαθέτουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 200 γιγαβάτ, η παραγωγή τους υποχώρησε σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Την ώρα που η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία κυμαινόταν σταθερά μεταξύ 45 και 70 γιγαβάτ, η πραγματική παραγωγή από τον άνεμο και τον ήλιο παρέμενε δραματικά ανεπαρκής.

Τα ωριαία διαγράμματα παραγωγής αποτυπώνουν μια ανησυχητικά επίπεδη γραμμή, αναδεικνύοντας το φαινόμενο Dunkelflaute στην πιο χαρακτηριστική του μορφή.

Το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκασε τους διαχειριστές του δικτύου να αναζητήσουν εσπευσμένα εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να εξισορροπήσουν το σύστημα και να αποτρέψουν ένα γενικευμένο μπλακ άουτ στη χώρα.

Η απόσταση ανάμεσα στην εγκατεστημένη ισχύ και την πραγματική παραγωγή αποδεικνύει ότι, χωρίς ένα επαρκές σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για μεγάλες χρονικές περιόδους, η διαρκής αύξηση των φωτοβολταϊκών και των ανεμογεννητριών δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ημέρες χωρίς ήλιο και άνεμο.

Εκτίναξη των τιμών και ανεξέλεγκτες εκπομπές

Οι άμεσες επιπτώσεις της κατάρρευσης της παραγωγής έγιναν αισθητές στις ενεργειακές αγορές, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς στα χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρης της ηπείρου.

Όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, η οποία έχει σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος, εξαφανίζεται ξαφνικά, το σύστημα αναγκάζεται να ενεργοποιήσει εσπευσμένα τις ακριβότερες και πιο ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα.

Οι χάρτες των ευρωπαϊκών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά επόμενης ημέρας αποτυπώνουν μια ήπειρο που «κοκκινίζει», με τις βραδινές τιμές στη Γερμανία να φτάνουν ακόμη και τα 574 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σε ορισμένες αγορές άμεσης παράδοσης, οι τιμές στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Δανία ξεπέρασαν σταθερά το όριο των 600 ευρώ, αγγίζοντας τα 650,22 ευρώ στην Ολλανδία και τα 653,38 ευρώ στη Γερμανία.

Το υπέρογκο ενεργειακό κόστος δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο για τους μεγάλους διεθνείς ομίλους και τους διαπραγματευτές ενέργειας. Αναπόφευκτα μεταφέρεται και στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των πολιτών και των επιχειρήσεων, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Παράλληλα με την οικονομική επιβάρυνση, εξελίχθηκε και μια περιβαλλοντική κρίση. Για να καλυφθεί η απουσία των ανανεώσιμων πηγών, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εκτοξεύτηκαν, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 500 γραμμάρια ισοδυνάμου CO₂ ανά κιλοβατώρα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, εξανεμίστηκαν μήνες προσπαθειών για τον περιορισμό των εκπομπών που επιβαρύνουν το κλίμα.

Η επιστροφή στον λιγνίτη, τον άνθρακα και το πετρέλαιο

Η προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης οδήγησε τη γερμανική κυβέρνηση σε αποφάσεις που φαίνεται να έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τους στόχους της πράσινης μετάβασης.

Για να διασφαλίσει τη σταθερότητα της συχνότητας και της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης ατμοσφαιρικής στασιμότητας, το Βερολίνο αναγκάστηκε να επαναφέρει σε λειτουργία θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν χαρακτηριστεί ως εφεδρικές.

Σε ένα ιστορικό παράδοξο, χώρες που διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρέθηκαν να καίνε τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου, άνθρακα, ακόμη και ιδιαίτερα ρυπογόνου πετρελαίου.

Αυτή η μαζική επιστροφή στα ορυκτά καύσιμα αναδεικνύει στην πράξη το πρόβλημα της σταθερής βασικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (baseload).

Έχοντας αποσύρει τα τελευταία χρόνια σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και εγκαταλείψει πλήρως το πυρηνικό της πρόγραμμα, η Γερμανία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την έλλειψη μιας καθαρής και αξιόπιστης πηγής βασικής ηλεκτροπαραγωγής, ικανής να καλύψει τις ανάγκες της χώρας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι μια υποδομή που απαιτεί απόλυτη ισορροπία, σε πραγματικό χρόνο, ανάμεσα στην ενέργεια που εισέρχεται και σε εκείνη που καταναλώνεται. Όταν οι καιρικές συνθήκες σταματούν τον άνεμο και περιορίζουν την ηλιοφάνεια, αυτή η ισορροπία μπορεί να διατηρηθεί μόνο με την ενεργοποίηση συμβατικών μονάδων παραγωγής.

Ενεργειακή ασφάλεια και λύσεις για το μέλλον

Το μετεωρολογικό και ενεργειακό φαινόμενο του Νοεμβρίου 2026 θα πρέπει να αποτελέσει μια σαφή προειδοποίηση για το σύνολο του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου.

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ατμοσφαιρική κυκλοφορία ούτε να εμποδίσουμε έναν χειμερινό αντικυκλώνα να περιορίσει τους ανέμους για εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή πολιτική του μέλλοντος δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην προσδοκία ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι δομικές αδυναμίες, η επιστήμη και η μηχανική υποδεικνύουν δύο παράλληλες και απαραίτητες κατευθύνσεις.

Από τη μία πλευρά, απαιτούνται μαζικές επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας. Η προσπάθεια πρέπει να ξεπεράσει τις συμβατικές μπαταρίες λιθίου και να στραφεί στην ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως το πράσινο υδρογόνο και η αντλησιοταμίευση.

Από την άλλη πλευρά, όπως δείχνουν οι γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ισπανία, η διατήρηση και η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο ως μια τεχνικά βιώσιμη λύση για τη διασφάλιση σταθερής ηλεκτροπαραγωγής χωρίς εκπομπές άνθρακα.

Μόνο μέσα από τον συνδυασμό σταθερών, υψηλής ενεργειακής πυκνότητας και ανεξάρτητων από τις καιρικές συνθήκες πηγών ενέργειας με τις ανανεώσιμες μπορεί να δημιουργηθεί ένα ανθεκτικό ηλεκτρικό δίκτυο, ικανό να αντιμετωπίζει τις απρόβλεπτες διαθέσεις της ατμόσφαιρας χωρίς να προκαλεί καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία και το περιβάλλον.