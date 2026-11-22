Snapshot Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 την Καλαμάτα και ισοβάθμησε με τον Ολυμπιακό στη 2η θέση, μειώνοντας τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό στους 4 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, με τον ΟΦΗ να θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του επί του Ολυμπιακού και τον Παναθηναϊκό να αναζητά βελτίωση μετά την κακή εμφάνιση στο ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή με σημαντικές απουσίες στα χαφ, ενώ ο Ηρακλής έχει αποδειχθεί δύσκολος αντίπαλος για τις κορυφαίες ομάδες.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Κηφισιά με καλή ψυχολογία και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του απέναντι σε μια ομάδα που έχει πάρει θετικά αποτελέσματα από τις μεγάλες ομάδες.

Σημαντικά ματς γίνονται και για την ουρά της βαθμολογίας, με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται τον ουραγό Βόλο και τον Λεβαδειακό να φιλοξενεί τον Ατρόμητο, ομάδες με χαμηλή βαθμολογική θέση παρά υψηλές προσδοκίες. Snapshot powered by AI

Η ΑΕΚ… άνοιξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Super League, επικρατώντας 1-0 στην έδρα της Καλαμάτας. Η Ένωση με τη νίκη αυτή μείωσε στους 4 τους βαθμούς απ’ την κορυφή, ενώ «έπιασε» τον Ολυμπιακό στη 2η θέση.

Σήμερα, οι άλλοι τρεις του Big-4… ρίχνονται στη «μάχη», μετά τη διακοπή των δύο εβδομάδων λόγω Εθνικών ομάδων.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Κυπελλούχο ΟΦΗ. Με τους Κρητικούς να θέλουν να επαναλάβουν ότι και στην έδρα του Ολυμπιακού (είχαν νικήσει), ενώ οι «πράσινοι» αναζητούν μια ακόμη επικράτηση, έχοντας στην άκρη του μυαλού πως τη χειρότερη φετινή τους εμφάνιση – στο ντέρμπι αιωνίων – την έκαναν μετά από διακοπή για Εθνικές ομάδες.

Ο Ολυμπιακός των πολλών προβλημάτων στα χαφ, φιλοξενεί τον Ηρακλή. Ο «γηραιός» έχει αποδείξει πόσο δύσκολο είναι να νικηθεί, τόσο κόντρα στον Παναθηναϊκό όσο και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι ερωτηματικό πως θα αντιδράσουν στις μεγάλες απουσίες που έχουν στα χαφ.

Ο ΠΑΟΚ που ήταν ανεβασμένος πριν τη διακοπή, φιλοξενεί την Κηφισιά. Μια αντίπαλο η οποία έχει πάρει αποτέλεσμα από την ΑΕΚ, έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων από τον Ολυμπιακό και δύσκολα από τον Παναθηναϊκό. Ο «Δικέφαλος» έχει καλή ψυχολογία και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του.

Σημαντικά ματς διεξάγονται σήμερα και για την «ουρά» της βαθμολογίας. Ο Παναιτωλικός που έχει αρνητικό σερί, φιλοξενεί τον ουραγό Βόλο που «καίγεται». Στη Λιβαδειά ο τοπικός Λεβαδειακός υποδέχεται τον Ατρόμητο, δύο ομάδες που έχουν μείνει χαμηλά παρότι είχαν υψηλότερες βλέψεις πριν αρχίσει η σεζόν.

SUPER LEAGUE – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος Novasports 1 L

17:00 Παναιτωλικός – Βόλος Magenta Sport 2 L

17:30 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ ΣΠΟΡ FM TV 1 & ΣΚΑΪ

19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής Magenta Sport 1 L

19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά Novasports 1 L

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Άρης Novasports 1 L

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27

2. Α.Ε.Κ. 23

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23

4. Π.Α.Ο.Κ. 19

5. ΑΡΗΣ 19

6. Ο.Φ.Η. 17

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 14

8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12 (11αγ.)

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 10

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9

11. ASTERAS AKTOR 7

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6 (9αγ.)

13. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 6

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 0*

*Έχει επιβληθεί αφαίρεση τριών (3) βαθμών.