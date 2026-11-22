Snapshot Από 23 έως 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 2.516.800.668,52 ευρώ σε 4.359.620 δικαιούχους από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 συνολικού ύψους 2.454.300.668,52 ευρώ σε 4.299.970 δικαιούχους στις 25 και 27 Νοεμβρίου.

Από τις 23 έως 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ για εφάπαξ σε 800 δικαιούχους και 900.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε 270 δικαιούχους.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά 44.600.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, άδεια μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και εισφορές φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 58.580 δικαιούχους.

Η πληρωμή των επιδομάτων και συντάξεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Snapshot powered by AI

Συνολικά 2.516.800.668,52 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.359.620 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026

στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026

από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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