Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:54 κοντά στο Ρίο.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ρίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή λόγω του μικρού βάθους. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής κοντά στο Ρίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 03:54 ώρα Ελλάδας, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Ρίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Λόγω του μικρού βάθους, η δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.