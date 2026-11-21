Snapshot Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η ετήσια επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ σε περίπου ένα εκατομμύριο δικαιούχους με διευρυμένα εισοδηματικά όρια.

Τον Δεκέμβριο θα εφαρμοστούν αυξήσεις στις συντάξεις χωρίς συμψηφισμό προσωπικής διαφοράς, βελτιώνοντας τις πραγματικές αποδοχές των συνταξιούχων.

Από τον Ιανουάριο 2027 μειώνονται οι φόροι για τρίτεκνες οικογένειες, μειώνεται ο ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου και πάνες, και μειώνονται οι χρεώσεις ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος.

Τον Απρίλιο 2027 προβλέπεται νέα αύξηση κατώτατου μισθού πάνω από 950 ευρώ, με παράλληλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών και επαναφορά τριετιών για τους εργαζόμενους.

Οι φορολογικές δηλώσεις του 2027 θα φέρουν ελαφρύνσεις για αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε περιφέρειες και Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Ένα διαφορετικό ημερολόγιο με ημερομηνίες που ενδιαφέρουν άμεσα εκατομμύρια νοικοκυριά αρχίζει να ξεδιπλώνεται από τώρα μέχρι και την άνοιξη του 2027. Συνταξιούχοι, ενοικιαστές, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεκνες οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο ενός διαδοχικού κύκλου οικονομικών ενισχύσεων, αυξήσεων και φορολογικών παρεμβάσεων.

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση είναι ότι οι εξαγγελίες δεν μένουν στα χαρτιά, αλλά μετατρέπονται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα οικογενειακά εισοδήματα και το κόστος στέγασης παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για χιλιάδες νοικοκυριά.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι οι πολίτες δεν αξιολογούν μια οικονομική πολιτική μόνο από τους δείκτες ανάπτυξης και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Την αξιολογούν κυρίως από το τι μένει στο πορτοφόλι τους στο τέλος του μήνα. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι παρεμβάσεις αποκτούν πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αποτυπώνονται είτε στις τραπεζικές καταθέσεις είτε στις μισθοδοσίες είτε στις φορολογικές υποχρεώσεις.

Το κυβερνητικό επιχείρημα συνοψίζεται σε μια φράση: οι δεσμεύσεις πρέπει να έχουν αντίκρισμα στην καθημερινότητα. Και το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό το αντίκρισμα να γίνει αντιληπτό από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Νοέμβριος: Πρώτος σταθμός η επιστροφή ενοικίου

Η αρχή έχει ήδη γίνει με την καταβολή του ετήσιου επιδόματος των 400 ευρώ σε περίπου 2,1 εκατομμύρια συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω. Πρόκειται για μια μόνιμη ενίσχυση που ξεκίνησε από τα 250 ευρώ και αυξήθηκε σταδιακά, ενώ παράλληλα διευρύνθηκε ο αριθμός των δικαιούχων, καθώς καταργήθηκαν τα εισοδηματικά όρια.

Στο τέλος Νοεμβρίου, όμως, έρχεται η σειρά των ενοικιαστών. Στις 30 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια και φοιτητική κατοικία, με βάση τα μισθώματα που δηλώθηκαν το 2025.

Η ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Η εκτίμηση είναι ότι περίπου ένα εκατομμύριο δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, περίπου 70.000 περισσότεροι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αποτελεί βασικό στοιχείο της παρέμβασης. Το όριο για τους άγαμους αυξήθηκε στις 25.000 ευρώ, ενώ για τα έγγαμα ζευγάρια και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης διαμορφώθηκε στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, με πρόσθετη προσαύξηση για τα υπόλοιπα παιδιά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας, καθώς και για γιατρούς και νοσηλευτές σε περιφερειακές μονάδες του ΕΣΥ. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων, μια παρέμβαση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα προσέλκυσης εργαζομένων σε περιοχές μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Δεκέμβριος: Οι συνταξιούχοι βλέπουν αυξήσεις

Ο Δεκέμβριος είναι ο επόμενος μεγάλος σταθμός, με τους συνταξιούχους να βρίσκονται και πάλι μεταξύ των κερδισμένων.

Με την καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου, στα τέλη Δεκεμβρίου, θα εφαρμοστούν οι νέες αυξήσεις που προκύπτουν από τον ετήσιο μηχανισμό αναπροσαρμογής. Το ποσοστό συνδέεται με το άθροισμα του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, διαιρεμένο διά δύο, ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν ένα μέρος της οικονομικής μεγέθυνσης και να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας.

Η φετινή καταβολή έχει, ωστόσο, και μια πρόσθετη πολιτική και οικονομική σημασία. Για πρώτη φορά, οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά δεν θα δουν τον συμψηφισμό που περιόριζε ή μηδένιζε στην πράξη το όφελος των αυξήσεων.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας εξαγγελίας του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ του 2025, η οποία προέβλεπε σταδιακή κατάργηση του συγκεκριμένου μηχανισμού επιβάρυνσης.

Με άλλα λόγια, η αύξηση δεν θα είναι πλέον μόνο μια λογιστική μεταβολή στα ενημερωτικά σημειώματα, αλλά θα μπορεί να αποτυπωθεί και στις πραγματικές αποδοχές των συνταξιούχων.

Ιανουάριος 2027: Νέο φορολογικό τοπίο και ανάσα για τις οικογένειες

Το νέο έτος φέρνει μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Από την 1η Ιανουαρίου μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για τους τρίτεκνους για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά σχεδόν 87.000 φορολογουμένους και το όφελος θα αρχίσει να φαίνεται άμεσα, καθώς θα μειωθούν οι σχετικές κρατήσεις στη μισθοδοσία.

Παράλληλα, μειώνεται στο 13% ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων, ενώ ενεργοποιείται και η τιμαριθμική προσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και η μείωση κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ως πρώτο βήμα για τη συνολική προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους.

Το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να δείξει ότι οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε μία μόνο κατηγορία πολιτών. Αντίθετα, επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλέγμα ελαφρύνσεων, το οποίο αγγίζει την οικογένεια, την καθημερινή κατανάλωση, την ενέργεια και την κοινωνική προστασία.

Απρίλιος: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού και περισσότερα χρήματα στην τσέπη

Η επόμενη μεγάλη ημερομηνία είναι ο Απρίλιος του 2027, όταν θα πραγματοποιηθεί η έβδομη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019.

Από τα 650 ευρώ του 2019, ο κατώτατος μισθός έχει φτάσει σήμερα στα 920 ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι τον ερχόμενο Απρίλιο θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, με πιθανότερο σημείο αναφοράς τα 960 ευρώ.

Ο τελικός στόχος παραμένει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Πρόκειται για μια δέσμευση που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά όχι μόνο τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και μια σειρά από επιδόματα και μισθολογικές αποδοχές που συνδέονται με αυτόν.

Ταυτόχρονα, από την 1η Απριλίου θα εφαρμοστεί νέα μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Το όφελος θα αποτυπωθεί στις καθαρές αποδοχές τους, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη ενέργεια από τους ίδιους.

Επιπλέον, το 2027 θα ενεργοποιηθούν εκ νέου οι τριετίες, με αποτέλεσμα όσοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να δουν πρόσθετη αύξηση στις αποδοχές τους.

Η εικόνα, επομένως, για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους διαμορφώνεται μέσα από τρεις διαφορετικές παρεμβάσεις: την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την επαναφορά της μισθολογικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας.

Στο ίδιο κάδρο και οι δημόσιοι υπάλληλοι

Οι αυξήσεις του Απριλίου δεν θα περιοριστούν στον ιδιωτικό τομέα. Η σύνδεση του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με τον κατώτατο μισθό σημαίνει ότι η νέα αναπροσαρμογή θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό ημερολόγιο υπάρχει ακόμη μία σημαντική ημερομηνία: ο Δεκέμβριος του 2027, όταν προβλέπεται να καταβληθεί για πρώτη φορά επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους εργαζομένους του Δημοσίου.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αποτελέσει ένα επιπλέον στοιχείο ενίσχυσης των δημοσίων υπαλλήλων, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να αναμορφώσει σταδιακά το μισθολογικό πλαίσιο στο Δημόσιο.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις που έρχονται για αγρότες και επαγγελματίες

Το επόμενο μεγάλο κύμα παρεμβάσεων θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Μαρτίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα αρχίσουν να βλέπουν στην πράξη τις επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με το μέτρο να εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 47.000 φορολογουμένους.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, εφόσον είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Σημαντική είναι και η παρέμβαση στον ΕΝΦΙΑ, καθώς προχωρά η κατάργησή του σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά περισσότερους από 12.850 μικρούς οικισμούς και έχει ως στόχο να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο παραμονής στην περιφέρεια.

Ανάσα προβλέπεται και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια. Για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25%, αντί του 35% που ίσχυε για το συγκεκριμένο κλιμάκιο. Η ελάφρυνση θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 για τα εισοδήματα του 2026.

Τέλος, αρχίζει η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Το 2027 καταργείται για την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 2028 προβλέπεται μείωση κατά 50% για την Αττική και το 2029 η πλήρης κατάργησή του και στο λεκανοπέδιο.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έχει διπλή σημασία. Από τη μία πλευρά, αποτυπώνει τη δυνατότητα της οικονομίας να χρηματοδοτεί σταδιακά παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων. Από την άλλη, αποτελεί ένα πολιτικό εργαλείο με σαφή στόχο: να περάσει η συζήτηση από τις γενικές υποσχέσεις στα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η κυβέρνηση θέλει να αναδείξει ότι οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη ΔΕΘ και στο πλαίσιο του οικονομικού της σχεδιασμού μετατρέπονται σε εφαρμοσμένη πολιτική. Από τους συνταξιούχους που βλέπουν την αύξηση στη σύνταξή τους μέχρι τους τρίτεκνους που θα έχουν μικρότερες φορολογικές κρατήσεις και τους εργαζομένους που θα πάρουν υψηλότερο μισθό, το επιχείρημα είναι πως η οικονομική πολιτική πρέπει να μετριέται στην καθημερινότητα.

Βεβαίως, η πραγματική αγοραστική δύναμη παραμένει το μεγάλο ζητούμενο. Οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις δεν εξαφανίζουν αυτομάτως τις πιέσεις από την ακρίβεια, τα ενοίκια και το ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, το κυβερνητικό επιτελείο ποντάρει στο ότι η συσσώρευση μικρών και μεγαλύτερων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει ένα πιο αισθητό αποτέλεσμα για τα νοικοκυριά.

Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, δεν θα κριθεί μόνο από το πόσες εξαγγελίες θα γίνουν, αλλά από το πόσες θα φτάσουν εγκαίρως στους δικαιούχους. Και αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα πίσω από το κυβερνητικό δόγμα: ό,τι λέμε, το κάνουμε.

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