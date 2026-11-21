Snapshot Τροφές με σακχαροαλκοόλες, όπως ξυλιτόλη, σορβιτόλη και μανιτόλη, συχνά προκαλούν φούσκωμα.

Σκόρδο και κρεμμύδι περιέχουν φρουκτάνες που δεν χωνεύονται εύκολα και προκαλούν φούσκωμα.

Φασόλια και σταυρανθή λαχανικά περιέχουν ραφινόζη, έναν τρισακχαρίτη που μπορεί να δυσκολέψει την πέψη.

Προβιοτικές καραμέλες και αναψυκτικά με ινουλίνη, μια φυτική ίνα φρουκτάνη, μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα.

Πριν αποκλείσετε μεγάλες κατηγορίες τροφίμων, συνιστάται η συμβουλή γιατρού ή εξειδικευμένου διατροφολόγου. Snapshot powered by AI

Ο όρος «φούσκωμα» μπορεί να διαφέρει για κάθε άτομο ανάλογα με τον οργανισμό του. Ορισμένοι χρησιμοποιούν τη λέξη «φούσκωμα» για να περιγράψουν μια αίσθηση πληρότητας και δυσφορίας στην κοιλιά. Άλλοι την χρησιμοποιούν για να αναφερθούν σε μια φυσική αλλαγή στο πόσο διογκωμένη φαίνεται η κοιλιά τους.

Συχνά, πρόκειται και για τα δύο. Η γιατρός στο Ιατρικό Κέντρο Beth Israel Deaconess, επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αρθρογράφος της στήλης «Ask a Doctor» της εφημερίδας «The Washington Post», Τρίσα Πασρίτσα αποκαλύπτει κάποιες πολύ γνωστές τροφές που συχνά προκαλούν φούσκωμα.

Προϊόντα χωρίς ζάχαρη ή με υποκατάστατα ζάχαρης. Κοιτάξτε στα συστατικά της συσκευασίας για περιεχόμενα όπως σακχαροαλκοόλες, όπως η ξυλιτόλη, σορβιτόλη ή μανιτόλη. Σκόρδο και κρεμμύδι. Αυτά είναι αρκετά εύκολο να προκαλέσουν φούσκωμα επειδή πάντα με κάποιο τρόπο βρίσκουν τον δρόμο τους στο πιάτο μας μέσω κάποιου βασικού γεύματος. Είναι όμως πλούσια σε φρουκτάνες, τις οποίες στην πραγματικότητα ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να χωνέψει. Ραφινόζη. Είναι ένας τρισακχαρίτης που αποτελείται από γαλακτόζη, γλυκόζη και φρουκτόζη. Ουσιαστικά είναι τα σάκχαρα στα φασόλια, τα οποία όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά βαριά για το στομάχι. Δεν είναι όμως μόνο τα φασόλια. Τα σταυρανθή λαχανικά, όπως μπρόκολο, λαχανάκι Βρυξελλών, αρακάς, σόγια περιέχουν επίσης ραφινόζη. Προβιοτικές καραμέλες και αναψυκτικά. Αυτά τα προϊόντα δημιουργούνται με μία φυτική ίνα η οποία ονομάζεται ινουλίνη, η οποία επίσης είναι φρουκτάνη.

Η Τρίσα Πασρίτσα συμβουλεύει να μην κόψετε αμέσως από την καθημερινή διατροφή μεγάλες κατηγορίες φαγητών χωρίς να μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό σας. Η ίδια υποστηρίζει ότι προτείνει στους ασθενείς της να επισκεφθούν έναν εξειδικευμένο διατροφολόγο εάν υπάρχει η υποψία ότι κάποια φαγητά είναι αυτά που προκαλούν το πρόβλημα.