Snapshot Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους 17,5 μέτρων τοποθετήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Η φωταγώγηση του ελάτου θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου με συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Το έλατο μεταφέρθηκε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και με το αστέρι στην κορυφή θα ξεπεράσει τα 18 μέτρα ύψος.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες του Νοεμβρίου, η πόλη προετοιμάζεται για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Snapshot powered by AI

Η Θεσσαλονίκη προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα, παρά τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το μεγάλο έλατο έχει ήδη τοποθετηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ η φωταγώγησή του θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου, με συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Το πρωί του Σαββάτου, συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέλαβαν την τοποθέτηση του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου, χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα.

Πρόκειται για έλατο ύψους 17,5 μέτρων, το οποίο μεταφέρθηκε στην πόλη το μεσημέρι της Παρασκευής από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ιστότοπου voria.gr

Με την προσθήκη του αστεριού στην κορυφή του, το συνολικό ύψος του δέντρου θα ξεπεράσει τα 18 μέτρα.

Τις επόμενες ημέρες το έλατο θα στολιστεί με χιλιάδες φωτάκια, προκειμένου να είναι έτοιμο για την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Η μεγάλη γιορτή στην πλατεία Αριστοτέλους έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 19:30. Η φωταγώγηση θα συνοδευτεί από συναυλία με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, οι οποίοι θα δώσουν το μουσικό στίγμα της έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι ο Νοέμβριος πλησιάζει στο τέλος του, οι καιρικές συνθήκες στην πόλη παραπέμπουν περισσότερο σε άνοιξη, με αρκετούς πολίτες να κυκλοφορούν ακόμη με κοντομάνικα.

Διαβάστε επίσης