Snapshot Το Βατικανό θα φιλοξενήσει τα Χριστούγεννα του 2026 ένα 25μετρο έλατο από το Εθνικό Πάρκο Πολίνο της Ιταλίας, προσφορά του Δήμου Τερανόβα ντι Πολίνο και της Περιφέρειας Μπαζιλικάτα.

Τα κεραμικά στολίδια του δέντρου φιλοτεχνήθηκαν από παιδιά που νοσηλεύονται σε παιδοογκολογικές κλινικές της Ιταλίας, μέσω του προγράμματος κεραμικής θεραπείας «Ο κόσμος που θα ήθελα».

Η απομάκρυνση του δέντρου έγινε σύμφωνα με τους κανονισμούς του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πολίνο, με μέριμνα για τη φυσική αναγέννηση του δάσους και τη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας.

Μετά τα Χριστούγεννα, η ξυλεία του ελάτου θα μετατραπεί σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, λειτουργικά αντικείμενα για ναούς και μια ποιμαντορική ράβδο για τον Πάπα, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον οργανισμό Conlegno.

Η τελετή φωταγώγησης του δέντρου θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2026 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και θα μεταδοθεί ζωντανά, προσφέροντας διεθνή προβολή στην περιοχή της Μπαζιλικάτα. Snapshot powered by AI

Ένα έλατο ύψους 25 μέτρων, ένα ταξίδι από την καρδιά της Μπαζιλικάτα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια.

Τα Χριστούγεννα του 2026, το Βατικανό θα φιλοξενήσει ένα δέντρο από το Εθνικό Πάρκο Πολίνο της Ιταλίας, το οποίο προσφέρει ο Δήμος Τερανόβα ντι Πολίνο, στην επαρχία της Ποτέντσα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Μπαζιλικάτα. Αυτό που θα το κάνει ιδιαίτερα ξεχωριστό είναι τα κεραμικά στολίδια του, τα οποία φιλοτεχνήθηκαν από παιδιά που νοσηλεύονται σε παιδοογκολογικές κλινικές νοσοκομείων της Ιταλίας.

Οι εργασίες απομάκρυνσης του δέντρου πραγματοποιήθηκαν στις 17 Νοεμβρίου, στο δάσος Κούνιο ντελ Άτσερο. Το εντυπωσιακό έλατο ανυψώθηκε με ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στη βιομηχανική περιοχή του Σαν Πάολο Αλμπανέζε. Από εκεί θα συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Ρώμη με φορτηγό βαρέος τύπου, με τελικό προορισμό την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Η επίσημη φωταγώγησή του έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου, στις 17:30, σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά σε διεθνές κοινό.

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Το δέντρο ζυγίζει 4,5 τόνους και επιλέχθηκε έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση από δασολόγους, γεωπόνους και ειδικούς του Βατικανού. Ο δήμαρχος της Τερανόβα ντι Πολίνο, Φράνκο Ματσία, εξήγησε στην εφημερίδα Il Messaggero τα κριτήρια της επιλογής, επισημαίνοντας ότι δεν εξετάστηκαν μόνο η ομορφιά και η ανάπτυξη του ελάτου, αλλά και η θέση του μέσα στο δάσος, καθώς και οι περιβαλλοντικές συνέπειες της κοπής του.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στις ανησυχίες που προκαλεί η υλοτόμηση ενός τόσο μεγάλου δέντρου, διευκρινίζοντας ότι όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πολίνο. Όπως εξήγησε, το σημείο από το οποίο απομακρύνθηκε το έλατο επιτρέπει τη φυσική αναγέννηση του δάσους μέσω των σπόρων από τα γειτονικά δέντρα, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας.

«Γνωρίζω την απογοήτευση που μπορεί να προκαλέσει η εικόνα ενός τόσο μεγάλου δέντρου που κόβεται, όμως θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι η απόφαση ελήφθη με μεγάλη προσοχή, υπευθυνότητα και σεβασμό στους κανονισμούς του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. Το δέντρο απομακρύνθηκε από ένα σημείο όπου δεν θα προκληθεί ζημιά στο δάσος και η ιστορία του δεν θα τελειώσει μετά τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο δήμαρχος Φράνκο Ματσία στην Il Messaggero.

Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί τι θα απογίνει το έλατο μετά τις γιορτές. Η ξυλεία του θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Conlegno, τον εθνικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην προστασία του δασικού πλούτου και την προώθηση της αξιοποίησης της ξυλείας. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη μετατροπή του κορμού σε εκπαιδευτικά παιχνίδια για ανάδοχες οικογένειες, παιδικούς σταθμούς και παιδιατρικές δομές, αλλά και σε σταυρούς, λειτουργικά αντικείμενα για ναούς και μια ποιμαντορική ράβδο για τον Πάπα. Πρόκειται για μια δεύτερη ζωή για το έλατο του Πολίνο, το οποίο θα συνεχίσει να αποτελεί σύμβολο αλληλεγγύης πολύ μετά το τέλος των Χριστουγέννων.

Η δωρεά αποτελεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2016, όταν η δημοτική αρχή της Τερανόβα ντι Πολίνο υπέβαλε για πρώτη φορά την υποψηφιότητά της στην Αγία Έδρα.

Το Βατικανό είχε ήδη προγραμματίσει τις δωρεές χριστουγεννιάτικων δέντρων για τα επόμενα χρόνια και ο δήμος της Μπαζιλικάτα χρειάστηκε να περιμένει μία ολόκληρη δεκαετία μέχρι να δει το σχέδιό του να γίνεται πραγματικότητα.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και το Ίδρυμα Λένε Τουν, μέσα από το πρόγραμμα κεραμικής θεραπείας «Ο κόσμος που θα ήθελα». Στα εργαστήρια που πραγματοποιούνται μέσα στα νοσοκομεία, μικροί ασθενείς πλάθουν και διακοσμούν αντικείμενα από πηλό, μετατρέποντας μια δημιουργική δραστηριότητα σε ευκαιρία προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας. Τα έργα τους θα χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση ενός από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα δέντρα στον κόσμο, μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Το Ίδρυμα, το οποίο στηρίζει παιδιά που υποβάλλονται σε θεραπείες εδώ και είκοσι χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 56 εργαστηρίων σε 36 υγειονομικές δομές της Ιταλίας, στα οποία έχουν συμμετάσχει συνολικά περισσότεροι από 80.000 μικροί ασθενείς. Η συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Βατικανού δίνει διεθνή προβολή σε μια πρωτοβουλία που συνδυάζει την ιατρική περίθαλψη με την καλλιτεχνική δημιουργία και την κοινωνική προσφορά.

Για την Μπαζιλικάτα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία προβολής της περιοχής. Το έλατο προέρχεται από μία από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές των νότιων Απεννίνων και θα μεταφέρει συμβολικά στη Ρώμη τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του Πολίνο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τη μεταφορά του δέντρου θα υποστηρίξουν ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου και η Περιφέρεια της Μπαζιλικάτα.

Την ίδια ώρα, στην Τερανόβα ντι Πολίνο και σε ολόκληρη την περιφέρεια εντείνεται ο ενθουσιασμός για ένα γεγονός που η τοπική κοινωνία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό, και από θρησκευτικής άποψης. Ο Ματσία περιγράφει ένα κλίμα μεγάλης συμμετοχής, το οποίο τροφοδοτείται από την αίσθηση ότι η πρωτοβουλία εκπροσωπεί ολόκληρη την περιοχή της Μπαζιλικάτα. Για τον ίδιο, το έλατο αποτελεί πρωτίστως ένα χριστιανικό σύμβολο φωτός, ζωής και ελπίδας, αλλά και μια ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότεροι επισκέπτες την περιοχή και τις φυσικές ομορφιές της.

Το πρόγραμμα της 7ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο δήμαρχος, περιλαμβάνει ακρόαση από τον Πάπα το πρωί και την τελετή φωταγώγησης στις 17:30. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν ο δήμαρχος της Τερανόβα ντι Πολίνο και εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων των δήμων στο νότιο τμήμα της περιφέρειας. Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά, προσφέροντας στην Μπαζιλικάτα μια σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής.

Έτσι, η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας δεκαετούς αναμονής. Στο κέντρο της πλατείας του Αγίου Πέτρου δεν θα βρίσκεται απλώς ένα εντυπωσιακό έλατο από την Μπαζιλικάτα, αλλά και η δημιουργική προσπάθεια δεκάδων παιδιών που, μέσα από τα κεραμικά τους έργα, θα έχουν συμβάλει προσωπικά στη δημιουργία ενός από τα πιο εμβληματικά χριστουγεννιάτικα σύμβολα του Βατικανού. Ενός συμβόλου που θα συνεχίσει το ταξίδι του και μετά τις γιορτές, καθώς το ξύλο του θα αξιοποιηθεί για φιλανθρωπικές δράσεις.